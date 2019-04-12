糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

▲警方獲報民眾家中有竊賊入侵，趕赴破門救人，結果原來是掃地機器人造成誤會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柳名耕、張君豪／台北報導

台灣治安史上第一例「超特殊救援」任務在剛剛12日凌晨深夜2點左右發生！台北市松山區敦北華城住宅區發生一起疑似竊賊闖入住家的驚險案件，一名女性被害人在家中陪女兒睡覺，卻發現有竊賊闖入，嚇到不知道該怎麼辦只好透過臉書PO文求援。女主婦在家中臥室內躲在床上，強忍緊張情緒雙手發抖PO文求救：「求救！我家現在好像有小偷！怎麼辦？」

▲12日凌晨松山警方獲報民眾家中有竊賊入侵，趕赴破門救人，結果原來是掃地機器人造成誤會。（圖／記者張君豪翻攝）

該貼文引發擺上百名網友關注，網友透過臉書溝通，被害主婦委託網友幫忙報警，目前轄區松山警分局10多名荷槍實彈警員分乘警用機車、偵防車趕赴現場救人！當時現場氣氛相當緊張

▲凌晨警方獲報民眾家中有竊賊入侵，趕赴破門救人，結果原來是掃地機器人造成誤會。（圖／記者張君豪翻攝）

但警方到場發現鐵門深鎖，女主婦擔心被竊賊攻擊，不敢幫警方開門，松山警方大批警員到場不敢大意，發現鐵門上鎖後，擔心求救者安危，立即通報消防局出動破壞器材車屬到場以電鋸、切割器破壞鐵門，打算破門硬攻抓小偷、爭取時效救人；警消更擔心要是竊賊與女主人在屋內無人照料恐遭發生意外。警方立刻穿戴防彈背心，拔槍在手準備破門闖屋制伏歹徒。

▲警方獲報民眾家中有竊賊入侵，趕赴破門救人，結果原來是掃地機器人造成誤會。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方還派員在樓下監控，深恐竊賊從氣窗外牆攀出逃逸，正當熱心網友見義勇為報警，勇警10多名趕赴現場破門救人，大批警力進入屋內這才發現這名發出聲響驚醒在家休息母女的兇手居然是……「女主人放在客廳的掃地機器人。」

結果這段透過臉書PO文：發現竊賊入屋求救文劇情超展開，松山警方趕赴現場破門入屋順利捕獲這名半夜發出聲響的竊賊「掃地機器人一台」雖然在場10多名警員臉色很囧，但警消和熱情民眾出發點都是為了救人。

但警方千算萬算真的沒想到「發出聲響的入屋竊賊」居然是求救女子自家半夜啟動的掃地機器人，警方苦笑：「這應該是台灣治安史上第一例因掃地機器人，引發大批警力破門救人的特殊案例」但警消切割女屋主鐵門的數萬元修繕費用，當事人得自己負擔。

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