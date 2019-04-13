快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

地方中心／台中報導

「中國和平統一促進會」台灣分會台中13日舉辦和平統一論壇及車隊遊行，引起軒然大波。不料13日接近中午時分，官網發表聲明稿表示，為顧及社會秩序，參與者的安危，決議暫停舉辦遊行及論壇所有活動。

警方也證實，統派確定取消遊行，大約11點多接到聲明書，但為維護大眾安全及交通順暢，本局仍規劃警力持績關注及掌控後續相關陳抗活動狀況，審慎應處，避免違法脫序之情事。

據了解，「中國和平統一促進會」是大陸半官方的民間組織，在歐、亞、非都有分會，外界認為是大陸對海外統戰機構之一。這次在台中主辦和平統一車隊遊行及論壇的統促會台灣分會雖否認與它有關，辯稱自己是30多年的民間組織，但從中國和平統一促會官網上可看到，已經將他們列為台灣分會。

聲明稿全文：

和平一中兩岸和平統一是本會任務宗旨，本會白民國78年8月6日依法於內政部登記成立起，自今已近三十年時間。

今本會預計於4月18日舉辦之「和平統一論壇」蒙受海內外各級領導、長官之關注與鼓動，追求兩岸和平統一，尋求兩岸人民交流發展福社，是本會之目標！

自本會成立以來，支持政府政策，從未逾越法律權限。今發生李毅教授在依法辦理合法入境後，被遺送出境之事，本會深感遺憾！台灣為民主言論自由之地，本會惟謀兩岸人民和平，共尋其美好生活而已！

因此，為顧及社會秋序，參與者之安危，今經論壇籌組會徹夜開會，決議暫停舉辦4月13日之遊行及論壇等所有活動！感謝台中市警局依法核准遊行申請，維護社會秩序、愛好和平，以理性訴求理念，實為保障之精神！同時，亦感謝各媒體關注，本會之論壇籌組會謹於此聲明如上。

▲統促會聲明。（圖／翻攝臉書中國和平統一促進會-台灣）