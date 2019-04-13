　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國和平統一促進會官方網站。（圖／翻攝官網）

地方中心／台中報導

「中國和平統一促進會」台灣分會台中13日舉辦和平統一論壇及車隊遊行，引起軒然大波。不料13日接近中午時分，官網發表聲明稿表示，為顧及社會秩序，參與者的安危，決議暫停舉辦遊行及論壇所有活動。

警方也證實，統派確定取消遊行，大約11點多接到聲明書，但為維護大眾安全及交通順暢，本局仍規劃警力持績關注及掌控後續相關陳抗活動狀況，審慎應處，避免違法脫序之情事。

據了解，「中國和平統一促進會」是大陸半官方的民間組織，在歐、亞、非都有分會，外界認為是大陸對海外統戰機構之一。這次在台中主辦和平統一車隊遊行及論壇的統促會台灣分會雖否認與它有關，辯稱自己是30多年的民間組織，但從中國和平統一促會官網上可看到，已經將他們列為台灣分會。

聲明稿全文：

和平一中兩岸和平統一是本會任務宗旨，本會白民國78年8月6日依法於內政部登記成立起，自今已近三十年時間。

今本會預計於4月18日舉辦之「和平統一論壇」蒙受海內外各級領導、長官之關注與鼓動，追求兩岸和平統一，尋求兩岸人民交流發展福社，是本會之目標！

自本會成立以來，支持政府政策，從未逾越法律權限。今發生李毅教授在依法辦理合法入境後，被遺送出境之事，本會深感遺憾！台灣為民主言論自由之地，本會惟謀兩岸人民和平，共尋其美好生活而已！

因此，為顧及社會秋序，參與者之安危，今經論壇籌組會徹夜開會，決議暫停舉辦4月13日之遊行及論壇等所有活動！感謝台中市警局依法核准遊行申請，維護社會秩序、愛好和平，以理性訴求理念，實為保障之精神！同時，亦感謝各媒體關注，本會之論壇籌組會謹於此聲明如上。

▲統促會聲明。（圖／翻攝臉書中國和平統一促進會-台灣）

▲統促會聲明。（圖／翻攝臉書中國和平統一促進會-台灣）

ET快訊
警偷吃人妻還調戲「老公香蕉好硬」　法官痛罵「不知羞恥」GG了
23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光憲哥卻搖頭
快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

關鍵字：統促會,遊行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

房門鑽洞「偷拍弟與女友」活春宮1年　哥哥辯：誰叫她都穿薄紗晃

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

騎車摸一把露詭笑！正妹放聲尖叫　噁男竟辯：看她屁股髒

女會計提離職！色老闆竟變臉　暴力扯褲「給我、就是要弄到妳」

A片聲常開到最大！色翁夜闖女鄰香閨　見她熟睡「偷摸+勒脖狂毆」

嘉大圖書館變炮房！廁所傳出碰撞聲...他還找出「熱熱、黏黏的衛生紙」

「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

韓國瑜再度缺席僑胞晚宴　王淺秋證實「市長暈機」：行程太緊湊

中火污染／水污染怪罪鯉魚潭　藍議員怒斥要盧秀燕勒令停工

藍營爆「非哈佛合作研究員」　王丹拿出手冊回擊：右上角那就是我

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

作家母胎單身28年相親無數次　堅持以素顏示人寫下奇葩經歷

「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

韓國瑜再度缺席僑胞晚宴　王淺秋證實「市長暈機」：行程太緊湊

中火污染／水污染怪罪鯉魚潭　藍議員怒斥要盧秀燕勒令停工

藍營爆「非哈佛合作研究員」　王丹拿出手冊回擊：右上角那就是我

民進黨退黨潮？蘇貞昌嘆：面對急統台灣的大陸 齊心才能不被統一

備戰2020？組國政顧問團　柯文哲：周詳思考對台北市沒有壞處

快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

韓國瑜拋「台灣安全人民有錢」好總統標準　柯文哲：廢話

「有病就是有病」　陳水扁：難道要拿出尿袋才算數？

賴清德稱「小英600萬票已分散」 蘇貞昌：選舉是一次一次算

日職／王柏融續戰羅德先發5棒DH　挑戰首轟！

獨眼貓住收容所半年沒人要　到「認養小棧」1周就有新家人

該出國去了！沖繩必玩「12種體驗」懶人包...別錯過青洞浮潛

快捐血！O型血庫存偏低　台北、台中不足4天急缺！

「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

鴻海投資印度有新進度？ 當地媒體指稱7月起「印度製造」iPhone X

單獨會談僅2分鐘！　韓媒曝：川文七會「未達任何協議」

LIFE・經典／走過低潮回歸初衷　法藍瓷用藝術包裝「禮物」

佐佐木後還有怪物崛起　森木大智國三飆速150受矚目

「夜市盲包」假的？2人異地同抽「4對奶罩」　Google物流公司揭真相

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

政治熱門新聞

核准統一遊行！盧秀燕：法律是唯..

韓國瑜抵加州！杉磯警鳴笛開道

韓國瑜訪美　李艷秋曝火紅原因

韓國瑜不適提早離場　市府回應了

獨／機場捕獲韓國瑜　韓粉怨行程..

韓國瑜在遊覽車開「視訊」連線波..

明年1月11日台灣見　韓國瑜回..

郝柏村仍住加護病房　游淑慧：郝..

即／統促會取消遊行！「為顧及社..

韓國瑜喊「1月11日台灣見」李..

柯文哲超商吃泡麵　粉絲感動哭了

柯文哲備戰2020？揪扁時期高..

「換帖僑胞」爆料韓國瑜小時候志..

獨／韓國瑜來不了　僑民淚喊「保..

更多熱門

相關新聞

統獨遊行集會PK　中市警力維安

台中市警察局13日針對和平統一車隊遊行及護台抗中活動，說明警力配置及作為。市警局表示，現場將有339名警力維持秩序及交通維護。市警局表示，警方已與主辦單位充分溝通，並由申准團體規劃糾察隊協助維持秩序，另呼籲參與群眾和平理性，充分表現民主素養，讓活動能夠順利圓滿完成。

台中綠議員　籲市民守護台灣自由

辦遊行　統促會屬大陸半官方機構

正面對決統促會　逾20民團齊聚「護台抗中」

核准統一遊行！盧秀燕：法律是唯一標準

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

蔡依林首登《歌手》網一聽跪了

懸宕40多年　賓館雙屍案逮80歲翁

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面