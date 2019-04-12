桃市警分局長聯合交接　鄭文燦：優先讓警消入住社會住宅

▲桃園市長鄭文燦12日主持八個分局長交接到任儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日主持桃園市警局桃園等八個分局長新卸任聯合交接典禮，

鄭文燦指出，根據警政署與媒體民調結果，桃園市治安滿意度為六都第一，也是唯一滿意度超過八成的直轄市，預計2年內將增加722位警察員額，提升員警福利，市府未來規劃都更案讓警察優先入住社會住宅。

警政署調動桃園高階警官異動包括，前高雄市楠梓分局長陳錦坤接任桃園市八德分局長、前中壢分局長翁群能接任桃園分局長、前楊梅分局長劉印宮接任中壢分局長、前大園分局長林信雄接任楊梅分局長、前龍潭分局長郭森永接任大園分局長、前新竹縣副局長蕭欽杰接任龍潭分局長、前大溪分局長陳百祿接任龜山分局長、前桃園市警局公關室主任黃富村接任大溪分局長。

鄭文燦特別介紹，陳錦坤曾任桃園市警局保安大隊長、蕭欽杰也是前桃園市警局刑大大隊長，3月22號到任的新任副局長廖美鈴，曾擔任花蓮縣警察局長，在女性警察同仁中職等與歷練都非常高。

鄭文燦表示，今年3月底前，桃園市全市人口已達222萬8,000多人，108年度警察員額是4099位，員額當然不夠，他和局長陳國進討論希望最高程度員額編制，原則上在兩年內增加722位警察；另外，新建廳舍部分，預計將老舊的楊梅分局埔頂所、大園分局草漯所與龜山分局坪頂所納入整建計畫。

鄭文燦還強調，未來希望警察同仁可有社會住宅選項，也就是說，希望警察機關職務宿舍比例達員警百分之十的比例，大概是400戶左右，目前有中壢中興巷都更、桃園成功停車場都更，將納入社會住宅規劃，保留一定戶數讓警消同仁優先入住。

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