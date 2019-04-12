37刀斬首母親頭顱12樓拋中庭　逆子冷靜出庭律師辯：他自認被解救

▲桃園市梁姓男子去年10月犯下弒母斷頭慘案，震驚全國社會。（圖／ET資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子去年10月間涉嫌弒母斷頭，還將母親頭顱從12樓住處丟到一樓，瘋狂舉動震驚社會，桃檢起訴書中痛斥梁男泯滅人性，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴並求處死刑；桃園地院12日開庭，面對警消蒐證影片時，梁男當時全身是血且語無倫次，12日出庭則是態度配合、情緒冷靜，很難想像梁男如何犯下這起駭人聽聞血案。

桃園地院，12日上午傳喚33歲梁姓男子出庭訊問，全程幾乎均由辯護律師答辯，其中勘驗警消蒐證影片時，警消破門進入，梁男上半身赤裸，全身與地板滿布血跡，梁大聲吼叫抵抗警消，最後被優勢人力上銬拖出，梁男當時眼神渙散、語無倫次，對照梁男出庭情緒冷靜、態度配合，顯得很諷刺。

辯護律師以梁男是唯一嫌犯，當時曾對外喊：「救我」，但員警抓他則說「我們是來救你的，放輕鬆」持續安撫情緒，顯見梁男自認是要被解救之人，認知能力確實是有問題。

地院傳訊住在梁男樓上徐姓女鄰居，她說事發前曾聽見跑步、叫罵與踹門聲，梁男有罵「瘋女人」之類的話，曾聽見女子微弱聲音但沒有尖叫、求救，不久梁就從陽台往一樓丟東西；平時在大樓電梯遇到梁男時都會打招呼，但他身上會聞到類似煙味等濃厚味道，這八年來鄰居相處都沒有異狀，梁母相對較少與鄰居互動。

轄區派出所尤姓員警說，當天值班時曾據報有爭吵糾紛，他進入社區中庭發現地上有1顆女性頭顱，趕緊向主管回報，上樓後看見梁男大喊「共產黨萬歲」，手上還拿著菜刀不斷地罵髒話，自言自語不知說些甚麼，警方一度以為梁在開直播，後來發現梁男犯下弒母命案，帶回派出所詢問行凶動機，他竟然說不認識死者，且情緒亢奮，也無法正常對話。

桃檢在起訴書中指出，梁男以菜刀、開山刀連續砍了母親37刀，還斬首將頭顱丟下12樓，警消破門後屋內找到梁母屍體，但左、右手掌幾乎被砍斷，對於行凶動機梁男一概說：「忘了、不清楚」，僅坦承事前曾有吸毒。

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