老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館　市府祭鐵腕斷水電

▲土城警方多次查獲養生館從事色情交易 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一家養生館，表面打著「養生」招牌、實則提供色情服務，2025年9月間，多次查獲性交易且無視違反建築法規仍舊營業，成為地方治安隱憂。土城警分局聯合新北市府公安小組在20日發動突擊複查，因養生館多項違法且未按期改善，當場祭出鐵腕強制執行「斷水斷電」。

▼土城警方聯合新北市府到養生館稽查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

去年9月間，土城區明德路上的一家養生會館，被土城分局查獲從事非法性交易，當場逮捕嫖客及多名女子，由於店家座落住宅區內，出入份子複雜，不僅敗壞地方善良風俗，更讓周邊住戶感到不安與困擾。為徹底剷除色情，土城分局積極運用「第三方警政」策略，將此場所列入重點查察名單，並報請新北市府公安小組介入，聯手進行公共安全稽查。

據了解，市府公安小組先前已針對這家養生館建築法規等多項公安缺失，現場張貼黃單要求限期改善，並由工務局依法裁罰6萬元。然而，業者心存僥倖，不僅未對公安缺失進行修復，甚至在裁罰後仍持續違規營業。

警方再次提報公安會議決議，並在20日由警察局、消防局、經發局、工務局及台水、台電等單位組成聯合小組進行複查。現場確認所有缺失均未改善後，依相關法規裁定強制執行「斷水斷電」，現場人員立即實施斷開作業，讓這家養生館無法繼續經營。

▼台電人員對養生館斷電 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼新北市府在養生館門口張貼違法公告 。（圖／記者陳以昇翻攝）