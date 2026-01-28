　
社會焦點

男拉KTV妹包廂跨坐「摩擦弟弟」4次：被仙人跳！店長看監視器打臉

▲▼男拉KTV妹包廂跨坐「摩擦弟弟」4次：被仙人跳！店長看監視器打臉。（圖／翻攝當事店家粉絲團）

▲男拉KTV妹包廂強吻摩擦，店長看監視器報警。（圖／翻攝畫面）

記者許力方／綜合報導

新竹一名林姓男子到卡拉OK店消費時，趁女員工酒力不支、意識不清之際，將人帶入包廂內強行猥褻，上下其手全身都被摸一遍。被害女子事後報警提告，林男到案後否認犯行，辯稱自己遭「仙人跳」，但法院勘驗監視器畫面後，認定犯行明確，依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年4月，全案仍可上訴。

趁女員工酒醉　包廂內多次猥褻

判決指出，案件發生於2024年10月3日凌晨，林男前一晚與友人前往新竹市一間卡拉OK店消費，被害女子「安安」（化名）為店內員工。林男明知安安已不勝酒力、意識不清，仍將她攬入502號包廂內，趁其無法抗拒時，接連親吻臉部與頸部、擁抱，並撫摸大腿、下體，拉扯安安右腳跨過他身體的姿勢，抓手隔著褲子摩擦自己下體4次，共約15秒。

監視器全程錄下　女子驚醒逃離

過程中，安安因意識不清未能抗拒，直到稍後察覺異狀驚醒，奮力掙脫後逃離包廂，並向店長王姓女子反映。店長隨即調閱包廂內監視器畫面，確認林男行徑後報警處理。警方循線將林男查獲送辦，相關影像也成為法院審理的重要證據。

否認犯行稱遭設局　法院不採信

林男在審理過程中否認乘機猥褻，辯稱自己也喝醉，並指控遭「仙人跳」，因當天未給足小費才遭設局提告，甚至稱對方曾勒索3萬6000元和解費。不過，法院調查，監視器影像清楚顯示林男有多次猥褻行為，且安安當時明顯酒醉、無法反抗，認定他相關說法均缺乏客觀證據，且被害女子並未索討金錢，其辯詞不足採信。

法官指出，林男利用被害人酒後無法抗拒之際犯案，行為嚴重侵害身心健全與人格尊嚴，且犯後態度不佳，雖事後曾與被害人達成和解，但未能彌補實質損害，綜合各項情狀後，判處有期徒刑1年4月。

01/25 全台詐欺最新數據

