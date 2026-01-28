　
社會 社會焦點 保障人權

Toyz獄中爆喜訊為「洗身分」留台？律師：踩這紅線一樣GG

記者劉邠如／台北報導

知名網紅 Toyz（劉偉健）日前因販毒案遭判刑入獄，近期卻接連傳出他與台灣女星篠崎泫已密婚的消息，引發社會熱議。外界高度質疑，這樁婚事是否為 Toyz 為了避免服刑期滿後遭驅逐出境、尋求合法居留在台的「技術性手段」？對此，曾協助「五億高中生命案」的泰還國際法律事務所許哲維律師，則從「刑事執行」與「行政居留」兩大層面深入分析，並提醒，Toyz 在刑事層面雖然看起來「已過關」，但行政層面仍須接受實質審查，關鍵仍在於婚姻是否基於真實感情，若被認定為通謀虛偽結婚，居留資格仍可能遭撤銷，甚至被要求離境。

▲Toyz、篠崎泫傳出結婚消息 。（圖／引自Toyz、篠崎泫IG）

▲Toyz、篠崎泫傳出結婚消息 。（圖／引自Toyz、篠崎泫IG）

刑事層面Toyz「已過關」
針對 Toyz 是否會因服刑完畢而被遣返回香港，許哲維律師首先指出，這必須回歸到刑事判決的主文內容。

 

依據《刑法》第 95 條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。但許律師解釋，既然當初法院在判決時未併同宣告驅逐出境，在刑事執行層面上，Toyz 基本上已經「過關」，不會單純因為這起刑事案件而在出獄後被強制遣返。

行政層面：港澳居民居留的「三階段」考量 然而，沒被法院宣告遣返，並不代表能永久留台。許哲維進一步分析，身為香港居民的 Toyz，若要在台灣合法生活，必須經過行政機關的審核，一般來說分為三個階段：

1. 停留階段： 如短期旅遊。
2. 居留階段： 需經申請許可，期限約 1 至 3 年。 3. 定居階段： 取得身分證。

許哲維指出，與台灣籍配偶結婚是申請「居留」最常見的方式。若 Toyz 與篠崎泫確有婚姻事實，他可依《香港澳門居民進入台灣地區居留及定居許可辦法》提出申請。

▲ 許哲維律師 。（圖／鄭毓齡攝）


律師示警：若涉「假結婚」居留證恐遭撤銷 儘管結婚看似是取得居留權的門票，但法律規範極為嚴格。許哲維律師特別提醒，根據上述辦法第 22 條規定，若有以下情況，政府將不予許可或撤銷居留權：

• 婚姻無效。
• 有事實足認係「通謀虛偽」結婚（即俗稱的假結婚）。

許哲維表示：「如果 Toyz 與篠崎泫小姐是相親相愛而結婚，當然可以合法申請 1 至 3 年的居留；但如果事後被發現雙方並無結婚實意，而是為了取得身分才故意結婚，一旦被認定為通謀虛偽，居留證不僅會被駁回，甚至會被直接撤銷。」

總結而言， Toyz 的婚訊在法律上確實可能成為他留台的轉機，但這份「結婚證明」的純度，將面臨行政機關嚴密的實質審查。

01/26 全台詐欺最新數據

