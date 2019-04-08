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鄭文燦兩度參訪花博　盧秀燕：六都只差侯友宜了

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▲桃園市長鄭文燦二度參觀花博。（圖／台中市政府提供）

▲桃園市長鄭文燦二度造訪花博，受到台中市長盧秀燕熱情接待。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中花博進入倒數階段，8日除了彰化縣長王惠美參訪之外，桃園市長鄭文燦更是二度參觀，鄭肯定花博「非常適合深度旅遊」，熱情接待的台中市長盧秀燕則是邀請鄭再來看一次，笑著說湊滿三次，她要頒贈市民榮譽卡；盧也說，六都首長已有五都來參觀過，期待新北市長侯友宜把握時間來看。

桃園市長鄭文燦8日下午帶領市府團隊二度參觀台中花博，台中市長盧秀燕、觀旅局長林筱淇等人熱情歡迎，並且全程陪同參觀馬場園區花舞館、阿拉伯皇家寶馬綠雕，感受花博兼具現代與古典之美。花博吉祥物「來虎」與桃園市吉祥物「ㄚ桃」及「園哥」，也到場共襄盛舉，氣氛熱鬧。

▲桃園市長鄭文燦二度參觀花博。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，桃園市先前舉辦過農業博覽會，成效良好，期盼未來台中、桃園雙方可持續強化城市交流、互相學習，盧也感謝鄭文燦二度造訪花博，當場邀請他在最後半個月展期內再來看一次，盧笑著說湊滿三次，她就要致贈市民榮譽卡，感謝鄭一起來促進花博經濟。

此外，盧秀燕也向新北市長侯友宜喊話，邀請他來台中花博參觀，屆時花博即可創下六都首長都來參觀過的紀錄。

鄭文燦說，花博盛事藉由台中市政府、民間企業、志工三方通力合作，花博已經不只是台中人的花博，是國家的重大盛事。

盧秀燕會後致贈台中湖心亭漆器給鄭文燦，林筱淇則代表馬場園區致贈象徵幸運平安的馬蹄鐵紀念品；鄭則是回贈桃園市鳥台灣藍鵲成雙祝賀的「好事連連」瓷盤。

市府表示，花博即將於24日閉幕，展期剩下最後16天，請大家把握機會，踴躍參觀花博盛會。

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關鍵字：鄭文燦,花博,盧秀燕

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