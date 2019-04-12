恐怖小三自曝姦情強討1500萬　4度嗆聲「放火燒全家同歸於盡」

▲桃園市龔姓女子不滿前男友置母女於不理，連續以簡訊或LINE傳遞恐嚇訊息，恐嚇支付1500萬元生活費擺平姦情，否則不惜縱火悲劇收場，男友因畏懼提告。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龔姓女子與呂姓男子婚外情十餘年，並育有一女，但2年前呂男停止供應龔女母女生活費，龔女連續以電話、簡訊或以LINE發文恐嚇呂男與其女兒「給我1500萬，把我惹毛了，放火燒了你工廠全家，讓我們同歸於盡悲劇收場」；呂男不堪其擾與畏懼之下提告，龔女偵訊時否認有恐嚇事實，只是說氣話，桃檢12日依恐嚇罪嫌提起公訴。

檢警調查，39歲的龔姓女子於2016年6月為呂姓工廠老闆產下一女，兩人有婚外情長達十餘年，但呂男懷疑女兒不是他的種開始疏遠，也停止供應龔女生活費用，龔女母女生活頓失依靠。

2017年9月19日，龔女跑到呂家嗆話：「若不出面處理，將放火燒你家，玉石俱焚、同歸於盡」；同月29日二度前往呂男住處嗆聲「要求給生活費與養育小孩開銷，否則將遺棄小孩」；10月6日打電話給呂男女兒：「不要搞小動作，把我惹毛了，放火燒你全家，讓你們一無所有」，隔日再度打電話給呂男：「給我1500萬，我們兩清，否則放火燒了你工廠與房子，讓我們以悲劇收場」等語恐嚇，呂男則檢具龔女手機簡訊等證據提告恐嚇。

龔女不惜暴露姦情直接登門恐嚇，呂妻憤而向桃園地院提告，地院去年9月依通姦罪判龔女3月徒刑，緩刑2年；龔女在桃檢偵訊時辯稱，以前在一起時，呂男都會按月支付生活費，但付到2017年9月就突然停止，她坦承因呂男疏遠她母女且置之不理，她氣不過才恐嚇呂男，但那些都是氣話，並沒有真的要那樣做；桃園地檢署偵查終結，12日依恐嚇罪嫌將龔女提起公訴。

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