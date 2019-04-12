騎車男子宜蘭市區拒檢摔車逃逸　海軍正義哥協助警逮人犯

▲▼楊姓男子宜蘭市區違規騎車，見警拒檢逃逸，最後自摔徒步逃跑時，李姓海軍正義哥協助警逮人犯。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭上演警匪追逐戲碼，11日上午，警方機車巡邏時，在宜蘭市中山、宜科路口，見1男子騎普通重機未依規定兩段式左轉，警方上前攔查，但男子拒檢不停，逆向闖紅燈及擦撞路邊停車，最後還自摔，男子徒步逃跑，李姓海軍正義哥見狀，從旁協助警員壓制，男子被依妨害公務現行犯上銬，警方經查證男子身分，發現其為宜蘭地檢署發布之毒品通緝犯，全案依毒品危害防制條例通緝罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方調查，宜蘭分局進士派出所警員尤聖堯，11日10時至12時家訪勤務，巡經宜蘭市中山、宜科路口時，見楊姓男子騎乘普通重機，未依規定兩段式左轉，尤聖堯遂上前攔查，但楊男拒檢不停。

楊男沿路逆向行駛並闖越多個紅燈逃逸，更在宜蘭市負郭路擦撞路邊停車，並在負郭路30巷中自摔人車倒地，楊男起身徒步逃跑時，一名正義哥的海軍司令部李姓士官長，見狀從旁協助警員尤聖堯壓制楊男，當時，警員尤聖堯隨即將楊男依妨害公務現行犯上銬逮捕，後經查證楊男身分，發現楊男是宜蘭地檢署發布的毒品通緝犯，全案警方依毒品危害防制條例通緝罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。