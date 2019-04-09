宜蘭壯圍環保得第一　鄉長沈清山慰勉清潔隊辛勤

▲▼2018年度資源回收執行績效考核中，壯圍鄉勇奪「宜蘭縣第一」的佳績，更榮獲「行政院環境保護署全國執行機關資源回收績優單位之優等獎」，鄉長沈清山9日慰勉清潔隊辛勤。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「揮汗播種，必歡笑收割。」宜蘭壯圍鄉不但在宜蘭縣2018年度資源回收執行績效考核中，勇奪「宜蘭縣第一」的佳績，更榮獲「行政院環境保護署全國執行機關資源回收績優單位之優等獎」，日前由清潔隊邱文彬隊長與承辦隊員林珮瑜代表公所，前往高雄接受環保署表揚，9日壯圍鄉長沈清山特地前往清潔隊給予祝賀，並慰勉全體隊員的辛勤。

壯圍鄉長沈清山表示，秉持著全方位提升鄉親生活品質的理念，帶領所屬壯圍鄉清潔隊深入壯圍所有村鄰與社區，積極推動鄉內資源回收相關業務與宣導，帶動全鄉一起做環保的風氣，期能為鄉親打造「安居」的生活，進而帶動「樂業」的成效。

清潔隊隊長邱文彬指出，推動環保，從落實「資源回收」做起，壯圍鄉公所不論是執行垃圾車沿線稽查、推廣廟宇減少使用一次性餐具，抑或深入社區辨理農藥容器回收、推動村里資源回收教育及宣導；以及辦理經濟循環資收大軍計畫、個體業者補貼計畫等環保政策等，皆逐步達成既定目標。

沈清山說，環保從來不是一項立竿見影的工作，而是一人接一人、一代接一代的希望工程，持續推動環保是壯圍鄉政團隊的堅持。地球的資源有限，壯圍鄉將透過不間斷的環保宣導與教育，帶領民眾將環保融入生活，成為一種生活習慣與態度，期許大家再一同努力，維護自己的家園。