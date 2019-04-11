傳藝老爺行旅限量600份　「麻油松阪珍豬粽」預購起跑

▲宜蘭傳藝老爺行旅的「麻油松阪珍豬粽」，採用與日本松阪牛同等級美味的宜蘭松阪豬為主角，並自12日起至5月24日開放預購。（圖／傳藝老爺行旅提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

再一個多月端午節就要來了，宜蘭傳藝老爺行旅手路菜中餐廳，首次進軍端午節肉粽市場，挑選了一道宜蘭道地食材松阪豬，做為端午節肉粽的亮點，要用媲美松阪牛的在地風味攻占消費者的味蕾，推出的「麻油松阪珍豬粽」將自12日起至5月24日開放預購，每份5顆，每顆紮紮實實的重量達150公克（約4兩），售價580元，預購享9折優惠，相較星級飯店或特色名店近千元的價格，「麻油松阪珍豬粽」顯得相當平易近人。

宜蘭傳藝老爺行旅的「麻油松阪珍豬粽」，採用與日本松阪牛同等級美味的宜蘭松阪豬為主角，這塊肉是整頭豬最珍貴的地方，一頭豬的頸部只能取出兩塊，肉質Q彈、有油脂卻不過軟，吃起來有脆感，切塊後更能保有完整性，也能避免內層浸入過多的醬汁，保有更多原本豬肉的香氣或口感。

米則是用價格高於一般糯米一倍的池上糯米，這種米的特色是米粒飽滿、Q彈度好、久蒸也不會糊爛。並用整顆干貝切絲均勻攪拌，不僅讓豬肉更提味，也增加鮮美的層次，還有整朵的香菇、栗子等食材，都豐富了肉粽的色、香、味。

宜蘭傳藝老爺行旅手路菜餐廳阿祈師表示，「麻油松阪珍豬粽」在製作上先以獨家配方醃漬6小時，在食材完整入味後再經過油炸與浸滷，時間跟火候都要控制得宜，才能鎖住豬肉的鮮美，佐以池上糯米Q彈與粒粒分明的特點，有入口即化的順口感受，再加上干貝、香菇與栗子的搭配，讓消費者可以在口中感受不同食材的味道與層次堆疊。

阿祈師進一步強調，以前的人在飲食方面比較偏油與偏鹹的重口味，這次的「麻油松阪珍豬粽」不但提升了價值感，也在口味上略作調整，以符合現代人吃得健康與養生。

食材配料名單中並沒有傳統肉粽通常會使用的蛋黃，阿祈師也特別說明是為了不讓一顆蛋黃濃烈的味道，蓋過肉粽內山珍海味獨有的鮮美。阿祈師建議「麻油松阪珍豬粽」最佳的賞味，是將肉粽完全退冰後，以大火蒸20分鐘為最佳。

對於宜蘭粽的特色，宜蘭傳藝老爺行旅副總經理温志偉表示，鍋子大火爆香蒜末、香菇等佐料後，再放入生米拌炒至半熟，後用竹葉包裹拌炒好的米飯，並依個人喜好加入其它配料，例如豬內、鹹蛋黃等，再將之蒸熟，就是傳統的宜蘭粽特色。此外，一口咬下「麻油松阪珍豬粽」時，吃到整朵的香菇，滷汁噴出，媲美時下流行的「爆漿」驚喜。

「麻油松阪珍豬粽」自12日起在5月12日前完成訂購者可享9折優惠，10份以上30份以內享有88折、31份以上享85折優惠。有鑑於肉粽拌些許的XO醬味道也十分搭配，另推出好禮成雙合購優惠，同時搭配獨家的吻仔魚XO醬，每瓶享有8折優惠，每份限搭配一瓶。

想要提前品嚐宜蘭傳藝老爺行旅「麻油松阪珍豬粽」古早好味道的消費者，可以在5月6日起至6月7日每日供餐時間，在宜蘭傳藝老爺行旅的各餐飲營業點，以百元有找的好康優惠吃到一份「麻油松阪珍豬粽＋吻仔魚XO醬（碟）」，美食老饕機不可失。訂購專線 03-950-6199分機951。