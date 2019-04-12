　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九二共識是蝦米？　林姿妙2度答不出後回：拚經濟、交朋友

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者游芳男／宜蘭報導

九二共識在宜蘭發燒！即將率團出訪大陸的宜蘭縣長林姿妙，11日在行前記者會說，九二共識是我們希望拚經濟大家好過日子，兩岸的和平最重要。12日再被問同樣問題時，愣了2秒才說她提九二共識，是希望能讓兩岸更和平，一起做生意拚經濟，安居樂業，達到社會安定的目的；林姿妙也強調，她的說法不是要拿「中國的入場券」，事實不是這樣，只是希望兩岸和平共處，有生意做最重要。

▲宜蘭縣長林姿妙12日，2度被問起對九二共識看法時，愣了2秒才說她提九二共識，是要拚經濟、交朋友，希望兩岸能和平共處，安居樂業。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙12日，2度被問起對九二共識看法時，愣了2秒才說她提九二共識，是要拚經濟、交朋友，希望兩岸能和平共處，安居樂業。（圖／記者游芳男翻攝）

繼韓流之後，16日至20日，林姿妙將率130多人出訪團，到大陸拚南京、常州、上海等城市舉行「宜蘭旅遊推介會」，而在11日上午的行前記者會中，林姿妙被問若是大陸方面問到對九二共識看法立場，林姿妙指出，我們希望拚經濟大家好過日子，兩岸的和平最重要。

對於九二共識看法立場，宜蘭縣政府則是在11日下午突然幫林姿妙發出新聞稿說，九二共識讓兩岸可以一起來做生意、拚經濟，宜蘭就是要拚經濟，拚出好生活，兩岸同文同種，有共同的語言、共同的文化背景，相信只要在和平的概念下進行經濟、文化及藝術等各項交流，就一定能夠共創美好未來！

林姿妙對九二共識的說法，宜蘭綠營反彈，批林姿妙對大陸過於諂媚，出訪前承認九二共識是要當作入場券，不顧台灣主權；時代力量宜蘭黨部12日也發布新聞稿，質問林姿妙，「九二」都不「九二」了，還在「共識」什麼？並詢問林姿妙支持的「九二共識」是什麼？

12日上午，在宜縣行動乾燥消毒車啟用記者會中，林姿妙被媒體2度詢問何謂九二共識，她愣了2秒答不出來，一時未正面回覆問題，僅表示，提九二共識，希望能讓兩岸更和平，一起做生意拚經濟，安居樂業，達到社會安定的目的；提九二共識，不是要拿「中國的入場券」，只是希望兩岸和平共處，有生意做最重要。

ET快訊
外遇酒店妹產女！給近億安家費10年後還被勒索　電信強人怒了

關鍵字：九二共識,宜蘭,縣長,林姿妙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／李毅掰掰！　躲南投民宿遭尋今晨7點25分遣返香港

獨／訪美「火警」現場畫面獨家曝光！　韓國瑜神回6個字

獨／韓國瑜「哈佛演講主題」曝光　談九二共識「沒有狗骨頭」

獨／費正清陸籍教授聽演講　最好奇韓國瑜「是下個總統嗎？」

韓國瑜抵哈佛秀英文　芝加哥韓粉帶書「跟著禿子走」

「韓式口號」又來了！　韓國瑜提20字讓哈佛學者超驚豔

影／結束演講「大考」！李佳芬緊勾韓國瑜　在哈佛閃瞎眾人

韓流襲美／近千名僑胞籲選總統　對韓國瑜喊：我們幫你洗衣服！

繼牛肉麵後　晶華再推府城肉燥常溫包　沸水加熱即可食用

藍委踢館拜會NCC　管碧玲：不能以言論自由之名包庇假新聞

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

世界「最恐怖火車」行經英吉利海峽　忘記關窗下秒就會被淹死

繼牛肉麵後　晶華再推府城肉燥常溫包　沸水加熱即可食用

藍委踢館拜會NCC　管碧玲：不能以言論自由之名包庇假新聞

吳敦義的犧牲「價值只有一半」　名嘴：因為還有3個人要選！

影／無懼共軍文攻武赫！國軍推8官兵新影片：無所不在的守護

強迫官兵下載代駕APP？國防部防酒駕：多元措施　離營宣教

朱立倫找淡水阿嬤　沈玉琳：韓國瑜這些點是你不足之處

九二共識是蝦米？　林姿妙2度答不出後回：拚經濟、交朋友

快訊／「用電大戶」條款拍板定案　再生能源2025年發電破2700萬瓩

遭國民黨立委踢館拜會　NCC強調「一定依法行政」

中火污染／改善計畫書「僅3頁內容草率」　中市府15日裁處

瑪莎神秘禮物讓家家爆哭！　翻唱22年「這首經典歌曲」

電信強人外遇酒店妹產女　曾叱吒業界、強勢作風深植人心

繼牛肉麵後　晶華再推府城肉燥常溫包　沸水加熱即可食用

藍委踢館拜會NCC　管碧玲：不能以言論自由之名包庇假新聞

池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈

女網友崩潰：劈腿前任故意來公司！　謝和弦混血妻「高EQ應對」被讚爆

崔始源新劇《各位國民》帥到爆！第一集就喇舌還直接結婚

中職／戴培峰不像菜鳥！羅力：棒球智商很高

劉喬恩美臉毀容：我鼻子裡是空的！　哽咽淚懺悔「醫生已束手無策」模樣曝光

吳敦義的犧牲「價值只有一半」　名嘴：因為還有3個人要選！

政治熱門新聞

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1..

韓式口號再現　20字驚豔哈佛

結束演講大考！李佳芬緊勾韓國瑜

美警戒備森嚴淺秋撂英文he w..

李毅強制出境　蘇貞昌：驅逐恐怖..

韓國瑜哈佛演講　兩岸沒狗骨頭

【全文】韓國瑜哈佛大學演講

建設台中　盧秀燕：我不選總統

快訊／李毅找到了！否認出席統促..

韓國瑜英語演講　韓粉：總統腔

「月薪56K」為何沒幾個人應徵..

李毅：台灣愈亂愈窮「對統一愈好..

館長槓國民黨：不表態就不支持

韓國瑜唱國歌年長粉絲站椅子搶拍

更多熱門

相關新聞

男子拒檢逃逸　警軍合力「擒」逃犯

宜蘭上演警匪追逐戲碼，11日上午，警方機車巡邏時，在宜蘭市見1男子騎普通重機未依規定兩段式左轉，警方上前攔查，但男子拒檢不停，逆向闖紅燈及擦撞路邊停車，最後還自摔，男子徒步逃跑，李姓海軍正義哥見狀，從旁協助警員壓制，全案依毒品危害防制條例通緝罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

李登輝：本來就沒有「九二共識」

韓國瑜哈佛演講　兩岸沒狗骨頭

傳藝老爺行旅「麻油松阪珍豬粽」預購起跑

兩岸如何解爭端？　馬英九：遵守規則

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北台最大！4千坪水族館2020年開

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面