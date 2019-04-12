九二共識是蝦米？　林姿妙2度答不出後回：拚經濟、交朋友

記者游芳男／宜蘭報導

九二共識在宜蘭發燒！即將率團出訪大陸的宜蘭縣長林姿妙，11日在行前記者會說，九二共識是我們希望拚經濟大家好過日子，兩岸的和平最重要。12日再被問同樣問題時，愣了2秒才說她提九二共識，是希望能讓兩岸更和平，一起做生意拚經濟，安居樂業，達到社會安定的目的；林姿妙也強調，她的說法不是要拿「中國的入場券」，事實不是這樣，只是希望兩岸和平共處，有生意做最重要。

▲宜蘭縣長林姿妙12日，2度被問起對九二共識看法時，愣了2秒才說她提九二共識，是要拚經濟、交朋友，希望兩岸能和平共處，安居樂業。（圖／記者游芳男翻攝）

繼韓流之後，16日至20日，林姿妙將率130多人出訪團，到大陸拚南京、常州、上海等城市舉行「宜蘭旅遊推介會」，而在11日上午的行前記者會中，林姿妙被問若是大陸方面問到對九二共識看法立場，林姿妙指出，我們希望拚經濟大家好過日子，兩岸的和平最重要。

對於九二共識看法立場，宜蘭縣政府則是在11日下午突然幫林姿妙發出新聞稿說，九二共識讓兩岸可以一起來做生意、拚經濟，宜蘭就是要拚經濟，拚出好生活，兩岸同文同種，有共同的語言、共同的文化背景，相信只要在和平的概念下進行經濟、文化及藝術等各項交流，就一定能夠共創美好未來！

林姿妙對九二共識的說法，宜蘭綠營反彈，批林姿妙對大陸過於諂媚，出訪前承認九二共識是要當作入場券，不顧台灣主權；時代力量宜蘭黨部12日也發布新聞稿，質問林姿妙，「九二」都不「九二」了，還在「共識」什麼？並詢問林姿妙支持的「九二共識」是什麼？

12日上午，在宜縣行動乾燥消毒車啟用記者會中，林姿妙被媒體2度詢問何謂九二共識，她愣了2秒答不出來，一時未正面回覆問題，僅表示，提九二共識，希望能讓兩岸更和平，一起做生意拚經濟，安居樂業，達到社會安定的目的；提九二共識，不是要拿「中國的入場券」，只是希望兩岸和平共處，有生意做最重要。