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「活絡經脈」遭控性侵女職員丟官　前副典獄長一審無罪

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲宜蘭監獄前副典獄長林祺源遭指控對3名女職員及女學員性騷擾，經宜蘭地院合議庭審理，認為被害人無任何證據，且供述有諸多瑕疵，判林男無罪。（圖／翻攝pixabay網站）

地方中心／宜蘭報導

監獄前副典獄長林祺源遭指控2015年間對女職員性騷擾，被害人向監察院舉發，經監察院彈劾後，司法院公務員會判決他撤職、並且停用1年確定。然而經宜蘭地院合議庭審理，認為被害女職員無任何證據，且女職員供述有諸多瑕疵，依「罪證有疑，利於被告」法則，判林男無罪。

回顧當時案發情形，林男先是在2015年7月涉嫌對部屬連續3次性騷，每次都至少10多分鐘，同年10、11月間，又直接以手部碰觸她胸腹部，以「疏通乳房硬塊」為由伸出狼爪，稱說可「活絡經脈」。事後被害人因畏懼林男權勢而不敢聲張，出現憂鬱、焦慮及過度警覺等狀態。

判決指出，庭審時林男坦言對職員行民俗療法按壓，但否認有將手指擦入她的肛門或陰道，反覆以單手隔著她上衣按壓她肚臍，聲稱說是「活絡經脈」。林男還說，辦公室樓下隨時有值班人員，職員大呼小叫求救均能被聽見。

法官認為，被害人說法前後不一，像是向113報案稱的案發時間與警訊時稱的時間不同；而案發地點也前後說詞不一樣，原先說是林男將她帶往住處，而後又說是在自己辦公室內。另外，被害人是國立大學畢業，經高考及格至監獄服務，也是宜蘭監獄性騷擾申訴處理調查小組成員，依其智識、學歷、生活經驗，衡情當知遭手指插入肛門或陰道，即為性侵，而非正常治療行為，怎會一連三次忍受同樣對待。

此外，被害人經診斷出「創傷性壓力症後群（PTSD）」，轉由商輔導、協助。而諮商師於庭訊時表示，被害人當時工作壓力大，身體不是很好，有失眠，加班很有壓力，但因諮商次數限制，且非本案工作重點，故未多花時間，而是往性侵創傷事件的方向，另有關創傷反應，在網路及書籍均查得到。

合議庭法官認為，被害人的說詞有許多瑕疵，且無任何證據證明，難以相信，依「罪證有疑，利於被告」之證據法則，因證據不足判林男無罪。

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