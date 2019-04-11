　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

繼韓流之後 林姿妙16日率團訪大陸拚經濟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼繼韓流之後，宜蘭縣長林姿妙16日，將率團訪大陸南京、常州、上海等城市，為宜蘭拚經濟。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼繼韓流之後，宜蘭縣長林姿妙16日，將率團訪大陸南京、常州、上海等城市，為宜蘭拚經濟。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

拚經濟、拚出宜蘭好生活！16日至20日，宜蘭縣長林姿妙將帶著宜蘭縣觀光協會、農漁會等130多名業者，前往南京、常州、上海等城市行銷觀光，11日林姿妙召開行前記者會，邀請觀光產業及農漁會共同拼出宜蘭版圖，並共同啟動起飛儀式，代表著她帶領宜蘭觀光及產業起飛，邁向國際，將宜蘭的好山、好水、好人情，透過推介會與江蘇省、南京、常州、上海產業及媒體接觸，吸引大陸的旅客到宜蘭旅遊，帶動宜蘭的觀光產業。

▲▼繼韓流之後，宜蘭縣長林姿妙16日，將率團訪大陸南京、常州、上海等城市，為宜蘭拚經濟。（圖／記者游芳男攝，下同）

林姿妙在11日行前記者會中受訪表示，包括台東縣長饒慶玲將擇期在大陸與出訪團會合，而花蓮縣政府也派員共同推介宜、花、東「黃金廊道」，出訪是賣東西、交朋友、拚經濟，讓宜蘭士農工商好發展。她相信未來應會有萬人以上大陸客來宜蘭住宿觀光。

至於是否會拜訪大陸官方？及是否已向陸委會報備會與大陸官方會面事宜？林姿妙說正在協調溝通當中，有好朋友們正在幫忙溝通協調當中，好朋友們目前是尚未回報，而縣政府該做的程序都有做。

被問到是否有預計要拚出多少億元的成果？林姿妙表示，雖是第一次去大陸推介，但她相信一定會很好成績回來，另外不會因高雄市韓國瑜先前到大陸推銷農漁等產品的好成績而有所感到壓力。

出訪若是大陸方面問到對九二共識看法立場，林姿妙指出，我們希望拚經濟大家好過日子，兩岸的和平最重要。

宜蘭縣政府表示，宜蘭是台灣旅遊勝地，無論是全台唯一的平地溫泉、世界唯二的蘇澳冷泉、優質農漁特產以及榮獲最友善稱號的羅東夜市等等，都是我們引以為傲的旅遊景點，如何吸引海外旅客造訪宜蘭，是政府責無旁貸的責任。

每年到宜蘭的大陸遊客約有44萬多人，但實際入住宜蘭卻只有4萬多人，此趟南京、常州、上海推介會預期將會帶動一成大陸遊客的成長。

另，推介會的重點將放在「小鎮漫遊」及「農漁特產行銷」 推廣，希望透過此次南京、常州、上海觀光農業推介會，帶動宜蘭觀光產業的經濟發展，並舉辦多場美食品嚐會，推廣宜蘭農漁特產，如：宜蘭米、青蔥、茶、魚罐頭等等，透過大陸產銷通路平台輸出宜縣農漁特產，達到人進貨出之目標。

▲▼繼韓流之後，宜蘭縣長林姿妙16日，將率團訪大陸南京、常州、上海等城市，為宜蘭拚經濟。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼繼韓流之後，宜蘭縣長林姿妙16日，將率團訪大陸南京、常州、上海等城市，為宜蘭拚經濟。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼繼韓流之後，宜蘭縣長林姿妙16日，將率團訪大陸南京、常州、上海等城市，為宜蘭拚經濟。（圖／記者游芳男攝，下同）

ET快訊
天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師：不准說
Line推全新「暱稱隨你填貼圖」！用膩了還可以修改
25歲深圳辣妹想減肥「加入美軍空降兵」！網狂轟：叛國
獨／夏如芝「小7歲男友」是藝人！秘戀半年遊大阪被抓包

關鍵字：宜蘭,縣長,林姿妙,出訪大陸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

簡單又好吃！韓國瑜讚波士頓早餐　僑胞辦第一場大型晚宴：演唱會規格

合照換補胎！「女超人」許淑華修車遇支持者　車行老闆：補一洞送一洞喔！

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

繼韓流之後 林姿妙16日率團訪大陸拚經濟

警局新闢藝文走廊　藝術饗宴調和陽剛之氣

兩岸美食文化論壇花蓮揭序幕　廚藝大賽受矚目全程直播

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

繼韓流之後 林姿妙16日率團訪大陸拚經濟

警局新闢藝文走廊　藝術饗宴調和陽剛之氣

兩岸美食文化論壇花蓮揭序幕　廚藝大賽受矚目全程直播

大甲媽祖11日繞境到新港　早上祝壽大典深夜起駕回程

台南市佳里區民宅火警　三合院平房燒燬幸無人傷亡

新北首場校園就博會淡大開跑　3000青年熱情參與

花蓮清明連假人潮湧入！住宿率達8成　6萬人次擠爆東大門夜市

抓車手、拿獎金！　「全民當柯南」堵詐騙　獎金1萬元

桃園「亞洲．矽谷」　全面守護物聯網系統安全與可靠性

顏純左質疑市長辦公室主任賴惠員違規競選　市府：一切秉公

上線才2天！第四代票務系統被轟「爛爆了」　台鐵：高鐵認證過

衛少大三元138次追平魔術強森　雷霆宰公鹿鎖定西區第6

年輕人的月薪　6年來至少多7杯珍珠奶茶

頭等艙男女「翹高裸腳調情」！　對面乘客一抬頭腥味襲擊

原來美容油那麼好用！春夏油保養的「5個」提案

勇士三巨頭輪休杜蘭特飆21分無用　收官戰慘敗灰熊15分

撿到野生6S！呼叫siri狂失敗...「打給雅婷」通了　網笑：把怡君放哪

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

清華將星計畫「女力報到」　建中、北一女菁英入列

「月薪56K」為何沒幾個人應徵？黃國昌大讚網友回答：內行

地方熱門新聞

2019大古山野百合花季蘆竹開..

23歲老闆賣螞蟻窩　直播蟻后一..

大甲媽到新港奉天宮　上午祝壽大..

屏警啟動大數據緝毒　偵破毒品事..

新化失蹤老人摔落坡坎奄奄一息　..

台南市佳里區民宅火警　三合院平..

桃園「亞洲．矽谷」完備物聯網資..

原台南合同廳舍　化身消防史料館

侯友宜汐止視察　打造樂齡公園

台灣欒樹下紅姬緣椿象

2019桃園市街頭藝人徵選

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者..

花蓮觀光人潮再現　清明連假住宿..

夫中風兒腦麻　71歲嬤車陣中賣..

更多熱門

相關新聞

遭控性侵女職員丟官　前副典獄長一審無罪

監獄前副典獄長林祺源遭指控2015年間對女職員性騷擾，被害人向監察院舉發，經監察院彈劾後，司法院公務員會判決他撤職、並且停用1年確定。然而經宜蘭地院合議庭審理，認為被害女職員無任何證據，且女職員供述有諸多瑕疵，依「罪證有疑，利於被告」法則，判林男無罪。

壯圍清潔隊環保得第一　鄉長慰勉辛勤

礁溪名產店遭討債砸店　2黑衣人被起訴

宜縣府辦理易淹水地區稻草翻耕　每公頃獎勵6千

毒品通緝犯搭賞鯨船　名冊露餡還硬拗

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

NIKE訂製鞋標錯價變999元

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面