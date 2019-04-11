繼韓流之後 林姿妙16日率團訪大陸拚經濟

▲▼繼韓流之後，宜蘭縣長林姿妙16日，將率團訪大陸南京、常州、上海等城市，為宜蘭拚經濟。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

拚經濟、拚出宜蘭好生活！16日至20日，宜蘭縣長林姿妙將帶著宜蘭縣觀光協會、農漁會等130多名業者，前往南京、常州、上海等城市行銷觀光，11日林姿妙召開行前記者會，邀請觀光產業及農漁會共同拼出宜蘭版圖，並共同啟動起飛儀式，代表著她帶領宜蘭觀光及產業起飛，邁向國際，將宜蘭的好山、好水、好人情，透過推介會與江蘇省、南京、常州、上海產業及媒體接觸，吸引大陸的旅客到宜蘭旅遊，帶動宜蘭的觀光產業。

林姿妙在11日行前記者會中受訪表示，包括台東縣長饒慶玲將擇期在大陸與出訪團會合，而花蓮縣政府也派員共同推介宜、花、東「黃金廊道」，出訪是賣東西、交朋友、拚經濟，讓宜蘭士農工商好發展。她相信未來應會有萬人以上大陸客來宜蘭住宿觀光。

至於是否會拜訪大陸官方？及是否已向陸委會報備會與大陸官方會面事宜？林姿妙說正在協調溝通當中，有好朋友們正在幫忙溝通協調當中，好朋友們目前是尚未回報，而縣政府該做的程序都有做。

被問到是否有預計要拚出多少億元的成果？林姿妙表示，雖是第一次去大陸推介，但她相信一定會很好成績回來，另外不會因高雄市韓國瑜先前到大陸推銷農漁等產品的好成績而有所感到壓力。

出訪若是大陸方面問到對九二共識看法立場，林姿妙指出，我們希望拚經濟大家好過日子，兩岸的和平最重要。

宜蘭縣政府表示，宜蘭是台灣旅遊勝地，無論是全台唯一的平地溫泉、世界唯二的蘇澳冷泉、優質農漁特產以及榮獲最友善稱號的羅東夜市等等，都是我們引以為傲的旅遊景點，如何吸引海外旅客造訪宜蘭，是政府責無旁貸的責任。

每年到宜蘭的大陸遊客約有44萬多人，但實際入住宜蘭卻只有4萬多人，此趟南京、常州、上海推介會預期將會帶動一成大陸遊客的成長。

另，推介會的重點將放在「小鎮漫遊」及「農漁特產行銷」 推廣，希望透過此次南京、常州、上海觀光農業推介會，帶動宜蘭觀光產業的經濟發展，並舉辦多場美食品嚐會，推廣宜蘭農漁特產，如：宜蘭米、青蔥、茶、魚罐頭等等，透過大陸產銷通路平台輸出宜縣農漁特產，達到人進貨出之目標。