獨／半夜萬物皆可燒！空貨櫃竟成「庫錢」焚化爐　高雄大寮居民去醫院像去廚房

▲大寮地區竟有人以空貨櫃經營起非法焚燒事業。（圖／地方中心攝）



地方中心／高雄報導

高雄大寮地區的拷潭，是88快速道路經過的地方，該地區人口不多，除白天上班時間外，夜晚行經快速道路下方的車輛並不多，卻有業者打著「半夜也可燒」為號召，違法經營焚燒事業，舉凡葬儀用到的庫錢、紙厝、或是各式陪葬品皆可燒，這個現象已持續多年，居民也隱忍了多年，上醫院的次數向走自己家廚房一樣頻繁，在求助無門下向媒體爆料，希望相關單位可正視這個嚴重的問題「拜託相關單位出面處理」。

▲被充當焚化爐的空貨櫃，外頭僅有簡單的設備。（圖／地方中心攝）

居民說，他的家庭在拷潭居住已久，最近這幾年這種非法的焚燒業者出現後，原本清幽的夜晚卻成為社區的夢靨，因業者不但「白天也燒、夜晚也燒」，甚至半夜也可燒，並以此作為特點，對外招攬業務，除了葬儀用品外，甚至連廢棄的家具、床墊都在「服務範圍」中。

居民表示，這種不分時段的焚燒所造成的環境污染更是難以招架，該業者以空貨櫃作為焚化爐，配上簡單的排煙、點火設備，就經營起焚化事業，讓社區的住民苦不堪言，燃燒後的粉塵隨意排放到空中，不但門窗、汽車、洗好晾在室外的衣服都會沾染到一層厚厚的灰，且呼吸道疾病患者相當普及，小孩、老人更是每天起床都會出現乾咳、打噴嚏等症狀，拷潭社區的居民宛如成了國家「次等公民」。

▲▼業者將空貨櫃內鋪上防火磚，做成簡單的焚化爐。（圖／地方中心攝）

爆料的居民說，從1999專線、里長、民代、環保局都已經反應過好幾次，可是相關單位不是不理會，不然就到現場拍照後就走人，更讓人氣憤的是，居民的健康根本無人關心，希望經媒體批露後，能換取官老爺們「關愛的眼神」。