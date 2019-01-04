議員邱于軒問回饋金遭「冰的啦」　前里長轟「無知天下無敵」

▲高雄市議員邱于軒出面指控參加會議遭人「冰桌啦」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新科議員邱于軒參加「大發工業區特殊性廢棄物焚化爐處理廠委員會」要了解焚化廠回饋金去哪裡？就在會議結束以後，邱于軒在自己臉書發文，怒控一名前里長在會議當中當場近距離摔物品以及「給臉色」看，讓新科議員相當火大，覺得非常不受尊重，對此這名被指控的前里長回應：「無知是天下無敵」。

高雄市議員邱于軒表示當時自己在會議當中，針對回饋金以及跟新廠商簽約、還有回饋金比例分配的問題做討論，結果沒想到在會議中，邱于軒舉手發問過去回饋金是怎麼分配，因為已經23年都沒有調整過了，現在有沒有新調整方案，問題才問完，一名前里長竟然摔東西、拍桌，態度非常惡劣就離開了，這場會議也因為這段插曲而結束。

▲高雄市議員邱于軒出面指控參加會議遭人「冰桌啦」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

邱于軒強調大寮居民有權利知道回饋金的分配比列，而且回饋金應該要公開透明，結果第一次參加會議竟然就發生了這種事，而且質疑「列席的前里長為何可以用不正當手段來阻擋會議的召開」，邱于軒說去年回饋金的金額大約有兩百多萬，所以這筆費用應該公開透明，讓大寮居民能夠了解。

而記者透過電話詢問這名被指控翻桌的前里長，前里長只簡單說：「無知是天下無敵」，並不是邱于軒一個人說了算，所以之後會跟其他現任里長以及市議員採取相關動作來回應。