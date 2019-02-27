　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱心給10元竟被打臉　乞討男嫌「我不要你可憐，我要50元」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「請幫幫我…」上門行討，店家給10元卻被回「我不要你可憐我，是要你幫我，我要50！」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲給10元被乞討男打臉：「不要你可憐我，我是要你幫我，我要50！」（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組趙蔡州／綜合報導

臉書社團「爆料公社」有一名女網友投訴說，她26日早上在高雄大寮自家經營的早餐店工作時，有一位坐輪椅的乞討人士上門說「請幫幫我！」當時她的公公就拿了10 元給對方，結果對方卻說「10元還你，我不是要你可憐我，我要 50 元！」相當誇張。其他網友看了也傻眼說：「這是行乞嗎？分明是搶錢吧！」

原PO在爆料公社分享讓她無奈的經歷說，當時男子坐輪椅慢慢的推到他們早餐店門口，接著就一直碎唸「請幫幫我」等語，還一直抓著放饅頭的檯子，原PO剛開始誤以為對方是要買饅頭，問了才知道對方是要來行乞的，這時店內的公公就拿10元出來交給對方。

請繼續往下閱讀...

但不料男子收了錢後，還是不斷在門口碎唸「幫幫我」，公公這時再次走上前關心對方，結果男子就直言說「10 元還你，我不是要你可憐我，是要你幫幫我」接著就開口報金額說：「我要 50 元！」公公聽了直接傻眼，決定不再繼續搭理男子，任由對方自言自語。

拾荒老人,流浪漢,撿破爛,失業,街友,遊民,無家可歸者。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO希望男子就算真的有困難，也不要強迫別人給錢。（示意圖與本文無關／記者季相儒攝）

可惡的是男子後來就死賴在店門口不走，還刻意卡住來買早餐客人的摩托車，使客人無法離開。公公看見立刻上前請男子離開，但對方堅持不願意讓出道路，公公只好出手推動對方的輪椅，結果男子就低吼說「你不要拉我的車」，弄到最後只好報警處裡。

但是警察抵達後，男子還惡人先告狀，指稱是公公看他不買東西，就叫其他人別給他錢，還指控公公拉他的車等等。警察調解後男子才願意離開，不過卻是轉移陣地，跑到隔壁店繼續乞討。原PO看了就嘆說，就算真的有困難，也希望不要強迫別人給錢，「不要利用了人家的同情心。」

ET快訊
「春遊補助」4月上路！住宿不分年齡每人現省500　全台皆適用
川普專機抵達越南！「川金二會」27日正式登場

關鍵字：乞討,行乞,大寮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南部男「月薪5萬」超自豪！台北妹「1句話質疑」嗆翻…他秒懷疑人生

熱心給10元竟被打臉　乞討男嫌「我不要你可憐，我要50元」

ETtoday藝美獎平面攝影作品人氣票選熱烈展開！天天投再抽精美好禮

高嘉瑜直播《還願》神經超粗！巧避驚悚瞬間　30分鐘零驚嚇：恐怖在哪？快睡著了

她肚痛急剖腹產子！家屬「只拿臍帶血」閃人　醫揭殘忍真相傻眼

桃機初啟用老照片曝光　「1條跑道、1座航廈」40年前吸50萬人朝聖

「做一家關一家！」一張紙曝倒店原因　神秘字條哥：你會是例外？

三峽「谷芳有機茶園」　碧螺春、蜜香紅茶遠近馳名

男友爆懶習慣超噁　「尿汁灌寶特瓶」扮綠茶！潔癖女吼：差點就…

《還願》結局有實拍？他曝借鏡「禁忌關鍵字」　一搜秒吐：真的不要手賤

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　 相機螢幕疑反射「接吻畫面」

南部男「月薪5萬」超自豪！台北妹「1句話質疑」嗆翻…他秒懷疑人生

熱心給10元竟被打臉　乞討男嫌「我不要你可憐，我要50元」

ETtoday藝美獎平面攝影作品人氣票選熱烈展開！天天投再抽精美好禮

高嘉瑜直播《還願》神經超粗！巧避驚悚瞬間　30分鐘零驚嚇：恐怖在哪？快睡著了

她肚痛急剖腹產子！家屬「只拿臍帶血」閃人　醫揭殘忍真相傻眼

桃機初啟用老照片曝光　「1條跑道、1座航廈」40年前吸50萬人朝聖

「做一家關一家！」一張紙曝倒店原因　神秘字條哥：你會是例外？

三峽「谷芳有機茶園」　碧螺春、蜜香紅茶遠近馳名

男友爆懶習慣超噁　「尿汁灌寶特瓶」扮綠茶！潔癖女吼：差點就…

《還願》結局有實拍？他曝借鏡「禁忌關鍵字」　一搜秒吐：真的不要手賤

賤嘴死侍話超多！《名偵探皮卡丘》正式預告「伊布藍眼睛」帥炸

南部男「月薪5萬」超自豪！台北妹「1句話質疑」嗆翻…他秒懷疑人生

性醜聞纏身！勞凱利德國演唱會被取消　律師：會向法院爭取演出

硬起來幹到底！吳子嘉「反彈超大」怒吼民進黨：你踢到馬蜂窩了

快訊／貨車國道翻覆躺護欄　目擊駕駛驚呆：SHXT！好多馬鈴薯

粉絲慘摔割傷臉！女星心疼哭了「親自陪跑3家醫院」　滿手沾血：沒關係，我來

大專足聯／台體一度落後再扳平　江信隆掉淚：原本以為會輸

大專足聯／PK4球沒擋下銘傳無緣4強　門將落淚：有輸過沒怕過

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

美中貿易談判大放利多！陸股噴漲掀起瘋牛行情　投資人布局有訣竅

陳其邁《還願》直播緊張到欲挫屎　25分鐘狂灌4.3萬人

生活熱門新聞

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅..

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音..

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

她剖腹產子只拿臍帶血　醫揭殘忍..

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別..

窮人的高速公路！西濱快年底全線..

機車考照明年大變革！全球首創實..

針織妹解放雪白西半球　露黃金弧..

高嘉瑜《還願》30分零驚嚇：恐..

微波水煮蛋「結果爆了」　她曝光..

湯匙輸了！網曝多多冰沙「王道吃..

鐵頭萌娃3下「神破廁所門」找娘

更多熱門

相關新聞

半癱媽帶4孩乞討　爆「一天賺近萬」

中國大陸河南周口市近來出現一名43歲女子，帶著4個孩子一起在街上乞討，不少路人見狀熱心提供善款，如今卻爆出，當地政府其實已經幫這一家人蓋房提供居住，但他們乞討一天可以賺人民幣1000元至2000元（約台幣4 585至9170元），所以寧願在街上乞討而拒絕入住。

即／高雄造紙工廠　深夜嚴重火災

議員問回饋金遭翻桌　前里長轟無知

高鐵乞討大媽擁六位數存款+10間房

乞討奶奶是包租婆　兒：臉被丟盡

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

他緊貼砂石車　下一秒當場遭輾斃

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

蛇蠍女剁骨分屍！倒楣屋主賠半生積蓄

中山北留鮮紅血柱　男遭自小客破頭

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

她剖腹產子只拿臍帶血　醫揭殘忍真相傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

窮人的高速公路！西濱快年底全線通車

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面