熱心給10元竟被打臉　乞討男嫌「我不要你可憐，我要50元」

▲給10元被乞討男打臉：「不要你可憐我，我是要你幫我，我要50！」（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組趙蔡州／綜合報導

臉書社團「爆料公社」有一名女網友投訴說，她26日早上在高雄大寮自家經營的早餐店工作時，有一位坐輪椅的乞討人士上門說「請幫幫我！」當時她的公公就拿了10 元給對方，結果對方卻說「10元還你，我不是要你可憐我，我要 50 元！」相當誇張。其他網友看了也傻眼說：「這是行乞嗎？分明是搶錢吧！」

原PO在爆料公社分享讓她無奈的經歷說，當時男子坐輪椅慢慢的推到他們早餐店門口，接著就一直碎唸「請幫幫我」等語，還一直抓著放饅頭的檯子，原PO剛開始誤以為對方是要買饅頭，問了才知道對方是要來行乞的，這時店內的公公就拿10元出來交給對方。

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但不料男子收了錢後，還是不斷在門口碎唸「幫幫我」，公公這時再次走上前關心對方，結果男子就直言說「10 元還你，我不是要你可憐我，是要你幫幫我」接著就開口報金額說：「我要 50 元！」公公聽了直接傻眼，決定不再繼續搭理男子，任由對方自言自語。

▲原PO希望男子就算真的有困難，也不要強迫別人給錢。（示意圖與本文無關／記者季相儒攝）

可惡的是男子後來就死賴在店門口不走，還刻意卡住來買早餐客人的摩托車，使客人無法離開。公公看見立刻上前請男子離開，但對方堅持不願意讓出道路，公公只好出手推動對方的輪椅，結果男子就低吼說「你不要拉我的車」，弄到最後只好報警處裡。

但是警察抵達後，男子還惡人先告狀，指稱是公公看他不買東西，就叫其他人別給他錢，還指控公公拉他的車等等。警察調解後男子才願意離開，不過卻是轉移陣地，跑到隔壁店繼續乞討。原PO看了就嘆說，就算真的有困難，也希望不要強迫別人給錢，「不要利用了人家的同情心。」