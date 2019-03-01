　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

大寮潑辣姊「酒瓶、巴掌」狂甩19下！癡情男抱頭不還手　網跪求：別放生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／高雄報導

臉書社團「爆料公社」上傳了一段影片，從畫面中可見，一名穿短洋裝的女子，突然拿酒瓶朝男子砸過去，隨後還朝著他猛甩巴掌，之後還拿起安全帽狂K，前後總共爆揍了男子19下，嘴裡還不斷叫囂著：「我有欺負你嗎，你是媽寶嗎？我也是有兄弟的」雖然從影片中無法得知雙方為何爭吵，但這段影片依舊引發網友熱議，紛紛留言表示，「拜託別放生了⋯」、「這男的真能忍」。

▲▼ 潑辣姊爆打19下　癡情男抱頭不還手 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女子當街對著男友爆打。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

從畫面中可見，女子一開始就拿酒瓶往男子頭上砸，儘管男子被打得抱住頭，但她依舊不罷手，重新拿起酒瓶再次砸過去後，又出手狠甩對方好幾個巴掌，之後還拿安全帽暴力海K，前後總共怒打對方19下，女子邊打還邊朝著對方飆罵，而過程中男子大聲咆哮了一聲「是你欺負我，不是我欺負妳欸」結果卻又換來女子接連幾個巴掌，而她也大聲回嗆：「我有欺負你嗎？你是媽寶嗎？如果我文哥來，情況就不是這樣，我也是有兄弟的」。

▲▼ 潑辣姊爆打19下　癡情男抱頭不還手 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼女子拿著安全帽、酒瓶不斷朝男友毆打。

▲▼ 潑辣姊爆打19下　癡情男抱頭不還手 。（圖／翻攝自爆料公社）

雖然這段影片無法看出兩人究竟為何爭吵，卻依舊引發網友熱議，紛紛留言感嘆，「拜託別放生了⋯」、「這男的真能忍」、「不管男女動手就都不對」此外，不僅這段影片在網路引發熱議，警方當時獲報立即趕往現場後發現，兩人是男女朋友，當時女方因為酒醉而行為脫序，因此深愛女友的男子只好不斷安撫對方，最後卻不慎被酒瓶給割傷。

【更多新聞】

鹹濕對話曝光！E奶辣人妻出軌竹科男　偷情嬌喊：無法一手掌握

快訊／台灣石化林園煉油廠爆炸！火煙直竄遮天　多人送醫

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去

ET快訊
AirDrop忘了關！她搭捷運陌生人傳來「這張圖」　男友傻眼
大眼泰妹襯衫直接脫！胸前「E級震撼」彈出　百萬網友暴動
離婚神隱17天後..愛紗回來了！首曝「130字真實心聲」
「二度」分手蔡淑臻　李沛旭心碎發文後改口：我們很好

關鍵字：大寮,情侶,毆打

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去

怒嗆陳吉仲「我像個屁」　韓國瑜再開砲：訂單不會自己掉到我的禿頭上

激戰已婚男同事！小三墮胎急撇：孩子前男友的　櫃姐人妻用LINE狠打臉

知名餐廳驚爆「4名女同事」換衣服被偷拍　男員工扯辯：相機自己打開

爽吃完早餐「兩包衛生棉」一丟閃人！隔壁桌傻眼　網譏：拿來擦嘴巴喔

爆裂式「轟一聲」炸醒高雄！　網驚「世界末日」：屏東都聽到了

中壢怪客出沒！突襲辣媽「拉下機車強拖」　高舉雙手喊「哺啾嘿森」

他超商ATM提款眼神亂飄　瞄便衣警一眼後就被上銬帶走

大寮潑辣姊「酒瓶、巴掌」狂甩19下！癡情男抱頭不還手　網跪求：別放生

失和妻吵分居搬出家門　玻璃心男燒炭自殺險沒命

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

爆裂式「轟一聲」炸醒高雄！　網驚「世界末日」：屏東都聽到了

中壢怪客出沒！突襲辣媽「拉下機車強拖」　高舉雙手喊「哺啾嘿森」

他超商ATM提款眼神亂飄　瞄便衣警一眼後就被上銬帶走

大寮潑辣姊「酒瓶、巴掌」狂甩19下！癡情男抱頭不還手　網跪求：別放生

失和妻吵分居搬出家門　玻璃心男燒炭自殺險沒命

大寮潑辣姊喝爛醉當街爆打！癡情男「怕她受傷」不還手　反遭狂揍19下

「再亂動我開槍！」身揹3通緝遭攔　他倒車欲逃看到警槍秒嚇呆

「我不是乞丐」腦性麻痺的他從小被人當智障　叫賣果凍努力存活

機車男停紅燈被酒測0.23　法官撤罰：無危害之虞警「不得攔查」

22歲當大哥率眾砸店鬧事　小弟「辦事」還要錄影...請款

【生命靈數三月運勢】靈數4財神眷顧、靈數8掌握大局

高盛銀行神預測　日圓將飆漲46%創空前新高

爆裂式「轟一聲」炸醒高雄！　網驚「世界末日」：屏東都聽到了

一日警察，終身警察！　即日起開放申請「退休警察人員服務證」

大綠小綠誰禮讓？黃國昌動怒：民進黨不要吃時代力量豆腐

姜正浩酒駕後重返大聯盟　春訓3安打都是全壘打

中壢怪客出沒！突襲辣媽「拉下機車強拖」　高舉雙手喊「哺啾嘿森」

川金會談不攏　環時：半島進程應「承受得起」一次峰會受挫

林佳龍視察蘇花改驚爆「外面有3孩子」！真相藏洋蔥　網淚：2020回來選

蔡力行給老同事驚喜　胡正大超暖心：聯發科比較適合他

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍..

「我懷孕了」牙助18天後開除怒..

即／三重埔重新橋12機車追撞！..

她爬17樓頂逼夫承認偷腥 卻..

星國情侶棄屍女嬰　恐面臨唯一死..

台中港工人溺斃！妻挺「雙胞肚」..

中和27歲獨生男燒炭亡　母一進..

毛小孩狗籠大便　店員揮掌摔死

越妹淘金失利　離台前打8折

即／台北女騎士慘摔卡車底！路人..

潑辣姊爆打19下　癡情男抱頭不..

義大利領隊奪曖昧女友　失戀男求..

宜蘭頭城山區　驚見白骨

男機車墊射精　女大生怒告損毀不..

更多熱門

相關新聞

大寮潑辣姊當街爆打　癡情男「怕她受傷」不還手

網路上日前流傳著一段女子當街用酒瓶、安全帽爆打男友的影片，短短一分鐘內就海K對方19下，嘴裡還不斷叫囂：「我有欺負你嗎？」行徑相當誇張。對此，警方表示，兩人是剛認識的男女朋友，但那天女方因為喝醉了行為脫序，還揚言要自殘，男方怕對方受傷只好不斷安撫，怎料自己反倒被酒醉的女友爆打受傷。

星國情侶棄屍女嬰　恐面臨唯一死刑

另一半的星座會改變個性？　跟雙子交往會變時尚、天秤讓你變善良

求歡被5分鐘敷衍完事　她委屈：想找砲友

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

李沛旭PO照分手有預兆

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

「我懷孕了」牙助18天後開除怒告

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下去

即／三重埔重新橋12機車追撞！5人送醫

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

老跟另一半黏TT！5徵兆「遲早會分手」

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

派對緊貼高中妹！聊天「竟是姪女」秒軟

頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面