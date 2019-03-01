大寮潑辣姊「酒瓶、巴掌」狂甩19下！癡情男抱頭不還手　網跪求：別放生

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地方中心／高雄報導

臉書社團「爆料公社」上傳了一段影片，從畫面中可見，一名穿短洋裝的女子，突然拿酒瓶朝男子砸過去，隨後還朝著他猛甩巴掌，之後還拿起安全帽狂K，前後總共爆揍了男子19下，嘴裡還不斷叫囂著：「我有欺負你嗎，你是媽寶嗎？我也是有兄弟的」雖然從影片中無法得知雙方為何爭吵，但這段影片依舊引發網友熱議，紛紛留言表示，「拜託別放生了⋯」、「這男的真能忍」。

▲女子當街對著男友爆打。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

從畫面中可見，女子一開始就拿酒瓶往男子頭上砸，儘管男子被打得抱住頭，但她依舊不罷手，重新拿起酒瓶再次砸過去後，又出手狠甩對方好幾個巴掌，之後還拿安全帽暴力海K，前後總共怒打對方19下，女子邊打還邊朝著對方飆罵，而過程中男子大聲咆哮了一聲「是你欺負我，不是我欺負妳欸」結果卻又換來女子接連幾個巴掌，而她也大聲回嗆：「我有欺負你嗎？你是媽寶嗎？如果我文哥來，情況就不是這樣，我也是有兄弟的」。

▲▼女子拿著安全帽、酒瓶不斷朝男友毆打。

雖然這段影片無法看出兩人究竟為何爭吵，卻依舊引發網友熱議，紛紛留言感嘆，「拜託別放生了⋯」、「這男的真能忍」、「不管男女動手就都不對」此外，不僅這段影片在網路引發熱議，警方當時獲報立即趕往現場後發現，兩人是男女朋友，當時女方因為酒醉而行為脫序，因此深愛女友的男子只好不斷安撫對方，最後卻不慎被酒瓶給割傷。

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