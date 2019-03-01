痴情男挨揍原因曝光！大寮潑辣姊衝馬路想撞車自殘　被拉回秒抓狂猛K

▲女子喝醉後當街爆打男友。（圖／組合圖／翻攝自爆料公社、記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

網路上日前流傳著一段女子當街用酒瓶、安全帽爆打男友的影片，短短一分鐘內就海K對方19下，嘴裡還不斷叫囂：「我有欺負你嗎？」行徑相當誇張。對此，警方表示，兩人是剛認識的男女朋友，但那天女方因為喝醉了行為脫序，還揚言要自殘，男方怕對方受傷只好不斷安撫，怎料自己反倒被酒醉的女友爆打受傷。

林園警分局大寮分駐所24日接獲報案指稱，有一對男女坐在馬路中央吵架，而警方到場後發現，一名男子受傷癱坐路旁，而另名喝醉的女子還在不停上演脫序行為。警方表示，原來雙方是剛認識不久的男女朋友，當天本來跟朋友一起在大寮區光明路上喝酒言歡，沒想到喝沒幾杯，不勝酒力的女友就開始上演各種脫序行為，還揚言要自殘，甚至想衝到馬路給車撞，因此深愛女友的男子只好不斷安撫對方，害怕她發生什麼意外，但自己卻反被酒瓶、安全帽狠打，甚至還被酒瓶割傷。

▲女子拿安全、酒瓶朝男友爆打。（圖／翻攝自爆料公社）

從畫面中可見，女子一開始就拿酒瓶往男子頭上砸，儘管男子被打得抱住頭，但她依舊不罷手，重新拿起酒瓶再次砸過去後，又出手狠甩對方好幾個巴掌，之後還拿安全帽暴力海K，前後總共怒打對方19下，女子邊打還邊朝著對方飆罵，而過程中男子大聲咆哮了一聲「是你欺負我，不是我欺負妳欸」結果卻又換來女子接連幾個巴掌，而她也大聲回嗆：「我有欺負你嗎？你是媽寶嗎？如果我文哥來，情況就不是這樣，我也是有兄弟的」。

▲男子被女子打傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，警方表示，目前已協助通報高雄市政府社會局家暴防治中心，同時將女方意圖自殘的行為，通報高雄市衛生局，而刑事部分則待雙方妥善處理感情問題後，再決定是否提出。

【更多新聞】

大寮潑辣姊「酒瓶、巴掌」狂甩19下！癡情男抱頭不還手 網跪求：別放生

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的 飯店服務員心癢直接含下去

鹹濕對話曝光！E奶辣人妻出軌竹科男 偷情嬌喊：無法一手掌握