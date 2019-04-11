女兒得腦瘤！大媽怒瞪她「看到妳健康我很難過」　網氣炸：嘴很臭

▲一名婦人的女兒在懷孕期間被診斷出罹患腦瘤，竟對他人口出惡言。（示意圖／視覺中國CFP，下同）

突發中心／綜合報導

傷心歸傷心，但這樣說話真的母湯！一名女網友在臉書發文，表示同學的媽媽告知自己，同學懷孕期間被診斷出有腦瘤，於是她鼓勵並安慰對方要堅強，沒想到同學媽媽竟瞪著她怒回，「看到妳健健康康，我覺得很難過」，讓女網友超錯愕，PO文曝光後，網友一面倒批評「嘴很臭」！

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，同學的媽媽是自己的客人，11日同學媽媽滿面愁容地向她表示，女兒在懷孕期間被診斷出有腦瘤，於是原PO鼓勵並安慰對方，孰料，同學媽媽竟突然瞪著她說，「我女兒從小就功課好。一出社會就是白領階級。她又嫁的很好，還生兒子！兒子耶！她居然得腦瘤。我看到妳現在健健康康的站在我面前，我就覺得很難過」，最後一句更語帶憤怒，原PO聞言傻了。

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此時，就連在場的客人也聽不下去，直呼「毋湯安捏共啦」，這一席話也讓原PO相當感慨，「自己的女兒是女兒。別人的女兒就是大便嗎？」雖然以前就知道對方個性如此，但「今天她講這樣實在太毒」，最後原PO還是選擇體諒對方愛女兒的心情。

PO文曝光後，網友紛紛圍剿，「造口業結果報應在子女身上還不知悔改喔」、「腦有問題嗎？」、「真會遷怒」、「吃了大便嗎？嘴那麼臭，還是這臭味是腦子傳出來的」、「造口業的歐巴桑，心態不正常」、「都這樣了還在造口業，不能多替女兒積一點陰德嗎」、「口不留德，難怪造孽」、「這媽媽離譜了」、「為什麼要這樣造口業呢?就算是心疼自己的小孩 也不需要這樣對待其他人吧」。

但也有網友認為，「會不會是想表達羨慕之意，看到妳健健康康站在她面前，想到她生病的女兒不由得令她難過」、「應該太難過導致講話沒經過大腦啦！原諒她吧！」

▲原PO貼文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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