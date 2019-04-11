她意外懷孕當不成伴娘　好閨蜜怕婚禮耽誤狠回「那就墮胎啊！」

▲原本要替好友當伴娘，卻意外懷孕，好友反應超傷人。（圖／示意圖／Pixels）

國際中心／綜合報導

對於每一個想要孩子的女人而言，可以順利的懷胎生子，那是多麼幸福的一件事，但若是有生育困難的人，能懷上一男半女，真的會迫不及待的想要分享喜悅，並且調養好自己。

國外一名女網友近日就在網路上分享，表示自己原本是屬於不易受孕的體質，卻意外得知自己懷孕的消息，但卡在要當朋友的伴娘，沒想到在告知朋友後，朋友卻說「要不還是拿掉小孩吧！這樣才不會影響我的婚禮」讓她一夕間看清朋友真面目。

根據英國《太陽報》報導，一名女網友表示，原本相當好的朋友凱特（Kate）將在今年6月結婚，但就在快一年多前，女網友發現自己懷孕了，對她而言是相當振奮的事情，因為過去都被醫師診斷為不易受孕的體質，所以心情相當喜悅，並且準備跟凱特分享。

▲懷孕原本要分享喜悅卻意外看清朋友真面目。（圖／示意圖／Pixabay）

沒想到，在女網友告知凱特自己懷孕的消息後，凱特第一時間卻回應，「那這樣的話伴娘服就穿不下了」更擔心因此需要重新找伴娘、或是找不到適合女網友的伴娘禮服，最後凱特荒唐的詢問「還是就把小孩拿掉吧？」嚇壞女網友。

女網友原以為好姊妹會跟著她一起開心，沒想到甚至還出動凱特的媽媽勸墮胎，所幸凱特的母親相當明理，打電話給女網友時說道：「親愛的恭喜妳懷孕，我非常替你開心」不少網友看到這則貼文，紛紛驚嘆，「竟然有這樣的朋友？」、「這種女人真的太可怕」、「她以後有小孩，那根本才是悲劇」。