共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授揭3關鍵：暗示太明顯

▲《央視》釋出「斬首行動」攻堅演訓畫面。（圖／翻攝央視）

記者施怡妏／綜合報導

美軍日前以雷霆行動突襲委內瑞拉，將總統馬杜洛帶回美國，「斬首行動」引起全球震驚。大陸15日也釋出解放軍版的「斬首行動」，透過無人機立體監控引導，突擊部隊利用軍用弓弩將目標外圍崗哨清除，隨後利用投彈空炸，從潛入到殲敵不到兩分鐘。對此，台大教授苑舉正直呼「暗示得太明顯」。

深夜演訓曝光 突擊小組兩分鐘殲敵

台大教授苑舉正18日在中天節目《中天辣晚報》，分析《央視》15日播出的《軍武零距離》軍事節目中，一段「斬首行動」的軍事演訓畫面，「我覺得這裡面的暗示實在太明顯了」。

教授苑舉正指出，目的在告訴外界，大陸同樣具備成熟且數量龐大的特種作戰力量。他分析影片中的3項戰術亮點，首先是無人機與地面部隊形成的「偵打一體」模式，其次是極致隱蔽的無聲擊殺能力，最後則是仰賴精確情報，達成兩分鐘殲敵效率。

據了解，《央視》15日晚間播出的《軍武零距離》軍事節目中，一段「斬首行動」的軍事演訓畫面吸引外界的目光。畫面中，三架無人機在夜幕中前進，解放軍特戰突擊隊員朝著一處具有圍牆鞏固的建築前進，進入射程後，一名特戰隊員使用軍用弩無聲即發，哨兵應聲而倒，第一波攻勢隨即展開。

緊接著，特戰隊員在無人機空中監控的引導下迅速抵近進築物，在空中火力支援投彈引起爆炸後，特戰隊員從四面八方突進建築物內，最終在設定的兩分鐘內，「擊斃」四名「恐怖份子」。