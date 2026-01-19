　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張榮發辭世10周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

▲▼「所信所行・善不止息一長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」明天開展。（圖／記者周湘芸攝）

▲「所信所行・善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」明天開展。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

紀念長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，長榮集團明天起至2月22日，於張榮發基金會B1舉辦「所信所行・善不止息-10周年紀念特展」，首度曝光其生前生活照片、手稿與等比蠟像，期間長榮海事博物館也同步免費開放。

「所信所行・善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」共規劃張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等四大展區，展出300多件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，也將首度公開張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，及生前委由知名蠟像大師林健成製作的等比例蠟像。

長榮集團今舉辦「所信所行・善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」記者會，為台灣贏下首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心―張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀出席。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞表示，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事，而基金會成立40年已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

潘政琮指出，他15歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張榮發青睞，一路贊助他赴美求學、訓練與參賽，拿下2020年東京奧運銅牌後，他最要感謝的就是張榮發，現在他也成立自己的基金會，延續其信念，幫助更多有需要的人。

陳清圳表示，樟湖國小當年因為莫拉克風災發生邊坡滑落，適逢少子化，學校也面臨存廢問題，所幸張榮發基金會伸出援手協助重建校園，讓他十分感念，也希望延續張榮發信念，將學生培育成對土地有貢獻的人。

▲▼「所信所行・善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」明天開展。（圖／記者周湘芸攝）

▲「所信所行・善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」明天開展。（圖／記者周湘芸攝）

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

長榮航空高爾夫球公開賽4月開打　早鳥優惠最多折萬元

長榮航空高爾夫球公開賽4月開打　早鳥優惠最多折萬元

長榮航空將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，4月起正式開打，首站4月13日在澳洲布里斯本登場，長榮航空也與旅行社合作推出豪華高球旅遊行程，征戰各大知名和冠軍級高爾夫球場，1月30日前報名，可享有早鳥優惠，團費現折一萬元。

長榮入選全球最安全航空第8名　星宇以最年輕之姿名列第11

長榮入選全球最安全航空第8名　星宇以最年輕之姿名列第11

高艙等旅客占比增加　長榮航空：今年平均票價差異不大

高艙等旅客占比增加　長榮航空：今年平均票價差異不大

長榮航空7月開航「桃園-華盛頓」　北美航點將達每周98班

長榮航空7月開航「桃園-華盛頓」　北美航點將達每周98班

快訊／長榮航空宣佈7月開航美國華盛頓DC　787執飛、一周規劃四班

快訊／長榮航空宣佈7月開航美國華盛頓DC　787執飛、一周規劃四班

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

