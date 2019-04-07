她歷經3年挨針地獄「29次驗孕全落空」　老公坦承：我結紮了

▲女子一直想要懷孕，肚皮卻沒有任何動靜。（圖／示意圖／取自免費圖庫LibreStock）



國際中心／綜合報導

國外一名已婚女子患有多囊性卵巢症候群（PCOS），長達3年的時間她都一直想要有個孩子，所以不斷打針、治療等，讓她震驚的是，歷經多次失敗後，老公才向她坦承自己曾接受輸精管結紮手術，「他解釋沒有告訴我的理由，是因為他愛我，擔心我會離開他。」

這名心碎女子日前透過網路論壇Reddit闡述心聲，由於自己患有婦科疾病，可能會影響懷孕能力，她一直都不認為會是老公的問題。過去整整3年的時間，她接受痛苦、侵入性又昂貴的相關治療，挨了無數的針，然而驗孕29次都沒有任何好消息。

結果發現，問題根本不是出在老婆身上，長期隱瞞祕密的老公終於坦承，他在與對方認識之前就做了結紮手術。事實上，醫師過去也建議進行精液分析，但都被男方拒絕；老婆則支持老公的決定，一直認為是自己的婦科疾病所導致。

回憶之前的心路歷程，老婆總是鬱鬱寡歡，每次驗孕後都感到失望，最後她決定告訴老公，看要不要接受試管嬰兒，不然乾脆離婚，直到這時對方才終於說出真相。

儘管老公強調，是怕兩人會分開，他才沒有坦承自己結紮的事情。然而，再多的解釋都無法讓老婆覺得好過一些，她相當難過，身心疲憊，但她也給了選項讓對方考慮，「他（是否）同意我使用捐贈的精子，不然我們就離婚。」

對此，女網友多數認為直接離婚是最好的選擇，「他完全是混蛋」、「這傢伙是垃圾，怎麼會讓你愛的人經歷這一切」、「誰知道這個小人還隱藏什麼」。