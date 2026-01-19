林宸佑遭羈押「與言論自由無關」　呂秋遠曝1關鍵：法院有相當證據

▲中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）



中天新聞記者兼主播林宸佑（綽號「馬德」）涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》遭羈押禁見，引發社會譁然。對此，律師呂秋遠指出，法律紅線其實很清楚，爭點不在於記者或主播身分，而在於是否涉及「收錢辦事」，收押禁見須符合嚴格要件，法院同意，代表已有相當證據指向可能違法。

呂秋遠律師在臉書發文，有些人認為林宸佑被收押禁見，代表政府收緊言論自由，連記者兼主播都能被逮捕。但他指出，法律的紅線其實一直非常清晰，國人雖擁有言論自由，即便是為中共說話，詆毀台灣，也不會有事，「但是，只要收中共的錢，就是踩到紅線。」

「我們都有言論自由。」呂秋遠指出，雖然不解為何非要強迫他人一起熱愛中國，但熱愛中國並不犯法，「收錢，那就不是真心的，當然也就不是言論自由的議題，因為那是收錢辦事。既然是收錢辦事，跟言論自由有什麼關係？」

呂秋遠強調，收押禁見不是簡單的處分，通常要符合「犯罪嫌疑重大」，且有串供或逃亡可能，才會收押，並禁止接見任何人，防止消息外露。他表示，法院同意收押禁見，代表已經有相當證據顯示當事人有可能違法，「如果這時候，還能無限上綱到言論自由收緊，也不知道該怎麼說了。重點從來都不是記者身份的問題，如果是背叛這個國家，不論高官或是平民都該依法處理，遑論記者？」