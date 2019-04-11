床上「刺激PLAY」寢具全毀　索賠被冷回：其他飯店都沒叫我賠

▲▼飯店業者碰上這款房客真是欲哭無淚，潔白的床單上染上大片紅、黃污漬，向房客求償時竟還遭對方冷回。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

突發中心／綜合報導

一樣米養百種人，飯店業者每天都會面對形形色色的房客，但這一款的真是讓人無福消受！一名飯店業者在臉書PO文並附上6張照片怒指，「這就是台灣房客的水準！？」仔細一瞧，照片中寢具上到處沾染了紅、土黃色的污漬，疑似是血跡及糞便，讓業者氣炸，索賠時，對方大言不慚地表示，「其他飯店都沒叫我賠」，這番言論讓網友也傻眼，直呼「沒水準！」

一名飯店業者在臉書社團「爆料公社」發文，並在留言處補充，一對男女帶著年約1歲的孩子入住飯店，房務人員在續住打掃時才目睹這慘不忍睹的畫面，照片中可看到，除了毛巾以外，就連枕頭、被單、床單都染上了紅色及黃色的污漬，疑似是血跡及糞便。

於是飯店業者決定面對面向房客索賠，孰料，對方態度竟還痞痞地表示，「我去其他飯店這樣弄都沒叫我賠」，讓業者為之氣結，直言「真想知道那是哪間飯店。試想今天這些寢具上個人搞成這樣，留給你住宿的時候用你心情會好嗎？」

PO文曝光後，不少網友紛紛留言「性愛趴趴趴」、「夭壽！玩這麼大，有屎又有血」、「後花園尋寶哦」、「屎跟血？」、「我家的狗都知道大便要出去拉....你確定這是人睡的」、「 所以他去每間飯店或旅館都會噴屎在床上？」、「好噁」、「沒水準+骯髒，一定要索賠，無需吃悶虧」、「爛人耶！還敢講在別間也有」、「這是...菊花台！？」、「又屎又尿又血的～看看她自己在家會故意這樣搞嗎？沒水準！」

這篇貼文也釣出同業人員的心聲，「有些房客真的超沒水準，用過的衛生棉也不丟垃圾桶，直接丟在床上，大浴巾，床單全是血，有的還弄水上去或是尿，真的不知道你在家會這麼做嘛！來這種地方就給人家搞的亂七八糟，一點公德心都沒」。

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