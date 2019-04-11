抓包人夫偷吃親簽保密條款　正宮忍不住私訊「他搞外遇」賠45萬

▲高雄一名人夫與女同事上摩鐵被妻子抓包，事後賠償並簽下保密約定，不料妻子卻違約，氣得他狀告法庭。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

地方中心／高雄報導

高雄一名從事保險業的人夫，2017年4月間與女同事到汽車旅館開房間被老婆抓包，妻子一怒之下報警處理，事後2人達成和解，男子賠償300萬元，和解書中還特立「保密條款」，若違反須賠償500萬元，但男子後來卻發現妻子違反約定，傳簡訊透露給另外3名客戶，氣得他提告求償。高雄地方法院審理後判該名妻子應賠45萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，男子主張，與妻子感情不睦，2017年4月28日就協議分居至今，而他2017年4月13日與別的女子前往汽車旅館，被妻子尾隨並報警處理，2人事後達成和解，並簽立和解書，他依和解契約第一條約定賠償妻子300萬元，並在和解契約第3條約定「雙方同意簽訂後不得對所有人散佈此事件，如有證明此情事，散佈一方願意賠償對方新臺幣500萬元整作為賠償」。

男子指控，事後妻子竟在2017年7月30日、9月8日以及10月2日傳訊息告訴3名客戶，「他跟那個女人已經讓我抓姦在床」、「他跟我們同事搞外遇，同事還有家庭和小孩，同事年紀50歲，我不希望您被謊言矇騙」、「他跟我們同事搞外遇，而且女生還有家庭和2個小孩」等語。男子認為妻子違反約定，一狀告上法庭求償500萬元。

妻子則在法庭上辯稱，2人任職於同家保險公司，丈夫在外宣稱對自己有情有義，還給付高額贍養費等不實事項，企圖利用她的客戶之同情心來搶客，自己是為了辯駁才傳簡訊，且僅以私密方式傳送而不是「散布」，沒有違反保密約定。

法官審理後認為，雖然該名妻子主張「散布」應指不特定或特定多數人共見聞而言，但2人約定的目的在於保障男子的名聲，傳送簡訊的行為已違規，但考量她僅以簡訊傳給3人，而不是公開傳送給不特定的人，判妻子須賠45萬元，可上訴。

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