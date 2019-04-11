債主車堵門口、與老母吵架　修車廠老闆拿刀刺死他

▲一名男子因不滿債主追討債務，還將車輛停放在自營的修車廠前與家人爭吵，談判時憤而持刀殺害對方。（圖／免費圖庫pixabay）

記者洪正達、戴若涵／台北報導

經營修車行的林姓男子，2018年底遛狗時巧遇前雇主陳男，對方向他追討先前的債務，而他置之不理。陳男遂將車輛停放在由林男經營的修車廠前，要讓林男無法營業，而後更與林男母親發生爭執。林男因此心生不滿，竟在談判時持廚刀狂刺陳男，導致對方死亡。高雄地檢署11日依殺人罪嫌將林男起訴。

根據起訴書，林男原先受雇於陳男，擔任他的司機，但2人2017年因故產生嫌隙斷了聯絡。2018年12月17日晚間0時20分許，陳男開車行經林男位於高雄市苓雅區福德二路上的住處時，碰巧見到林男正在遛狗，於是停車要求林男在3個月內將積欠的債務還清，不然就要把車子停在林男經營的修車行門口，讓他無法營業，約莫15分鐘過後，還用傳簡訊告知銀行帳號，但林男對於他的種種舉動皆不予理會，逕自離開。陳男見狀便直接將車子開到修車廠門口停放，並與林男母親發生爭執。

這一幕讓遛狗返家後的林男心中萌生殺意，隨即騎著機車到附近的小北百貨購買廚刀一把，返家途中巧遇走路回家的陳男，2人相約談判。而後林男竟因要求陳男將車輛從門口移開遭拒，立馬拿出藏在袖子裡的刀，朝著陳男前胸、左肩、左上臂以及左側腰連刺數刀，傷及陳男心臟、肝臟、主動脈等部位，出現血胸症狀，續發呼吸衰竭喪命。

林男見到陳男倒地後，先是將廚刀藏起，而後取走陳男車鑰匙，騎機車返家。凌晨1時31分許才在父親的陪同下，主動向警員自首，坦承「不久前在憲政路與樂善街附近拿刀捅了一名男子」。警方跟著林男返回事發現場確認後，當場將林男逮捕。高雄地檢署11日依殺人罪嫌將林男起訴。

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