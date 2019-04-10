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新北首場校園就博會淡大開跑　3000青年熱情參與

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▲ 新北首場校園就博會淡大開跑 3000青年熱情參與。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北首場校園就博會淡大開跑，3000青年熱情參與。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府就業服務處10日在淡江大學辦理校園徵才博覽會，現場邀請94家廠商，提供3193個工作機會，經統計約有3091人次參與活動，其中1394人次投遞履歷，廠商擬錄用568人次，初媒合率約達40.8％。

淡江大學校長葛煥昭表示，淡江大學已經連續22年蟬聯Cheers雜誌企業愛用私立學校第一名，淡江大學非常重視學生就業銜接問題，秉持學習者為中心的教育方式，提供優值教學環境，協助學生在畢業後順利銜接職場。

勞工局副局長吳仁煜表示，新北市相當重視青年就業問題，每年4、5月間會與學校合辦校園徵才活動，協助學子畢業後的職場轉銜，落實「畢業即就業」的理念。本場結合最新VR虛擬實境科技求職體驗，深入拍攝有關徵才廠商等介紹影片，讓求職者對於廠商有更深入的瞭解，提高勞雇雙方媒合率。

▲ 新北首場校園就博會淡大開跑 3000青年熱情參與。（圖／新北市勞工局提供）

另外，有規劃履歷健診、職業訓練等宣導攤位供學生們參考。除此之外，就服處規劃「履歷健診」、「非典型勞動青年轉正職」及「創業貸款」等促進青年就業方案，有興趣的求職朋友，也可洽新北市就業服務據點詢問。

接下來，就業服務處將於24日宏國德霖科技大學辦理校園徵才，共計邀請35家廠商，提供超過1000個職缺；5月份陸續在台灣藝術大學、明志科技大學、亞東科技大學、東南科技大學、致理科技大學辦理一系列校園徵才活動，針對學校特性及科系需求，提供不同類型的廠商及職缺。

活動詳情請上新北市人力網：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。

▲ 新北首場校園就博會淡大開跑 3000青年熱情參與。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 結合最新VR虛擬實境科技求職體驗，深入拍攝有關徵才廠商等介紹影片，讓求職者對於廠商有更深入的瞭解。

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關鍵字：新北,徵才,淡江大學

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