　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「罰不怕」他橫行各保育區　「2尺石斑」慘死萬里潛水客魚槍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 潛客使用魚槍獵捕大石斑 最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 潛水客違法在保育區使用魚槍獵魚，最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所8日上午，望哨人員在紅龍碼頭岸際，新北市萬里保育區內，發現一名潛水民眾違規採捕，當場查獲使用潛水器材，並持魚槍採捕石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾，依違反漁業法第44條函送新北市政府裁處，最高可裁罰15萬元。

8日上午10時45分海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所守望哨人員，於紅龍碼頭岸際萬里保育區內，發現有一名周姓潛水民眾違規採捕，隨即通報野柳安檢所前往取締，岸巡人員抵達現場後，當場查獲周男使用潛水器材，並持魚槍採捕石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾。

▲ 潛客使用魚槍獵捕大石斑 最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

周男向岸巡人員坦承，確實使用魚槍捕魚上岸，事證確鑿。岸巡人員經查，周男已不是初犯，曾在其他海域違規採捕遭送辦。岸巡人員將周男依違反漁業法第44條函送新北市政府裁處，最高可裁罰15萬元罰鍰。

野柳安檢所副所長林育正表示，海巡人員每日針對萬里保育區範圍，均不定時巡查，如有發現違規採捕情形，將會第一時間取締，另海洋保育觀念已普及，野柳在地民眾響應，將成立巡邏隊加入保育行列，日前在保育區內，即另查獲民眾違規採捕石花菜，再次提醒民眾，切勿於保育區內從事相關違規採捕行為，否則得不償失。

▲ 潛客使用魚槍獵捕大石斑 最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 潛水客違法在保育區使用魚槍獵捕大石斑、石鯛魚及鸚哥魚。

第二岸巡隊表示，為積極保育海洋生態與維護海洋資源，嚴禁於公告保育區內實施非法捕撈行為，對於從事違規行為者將積極查處並建議主管機關從重處分，以永續保護保育海洋生態環境。

另呼籲當地愛好海洋志工成立巡狩隊，配合海巡署「118」免費報案專線，共同遏止破壞海洋保育等相關違法、違規行為，使野柳地質公園所環繞之海洋保育區內生態生物，真正獲得休息、生養，海巡接獲通報將立即前往嚴正查察，同時歡迎具有報考資格且熱愛海洋之有志青年，一同加入海巡署為民服務行列，為海洋興國理念共赴熱血與活力。

▲ 潛客使用魚槍獵捕大石斑 最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 潛客使用魚槍獵捕大石斑 最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 潛客使用魚槍獵捕大石斑 最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
直播／人類史上第一張「黑洞照片」曝光！全球6城市同步直播
男下體爆長「花狀腫瘤」！女醫嚇壞：末期了　求救學長結局羞炸
韓國瑜被甜美空姐包圍！「靦腆微笑+臉紅」自拍畫面曝　網笑：佳
即／就是現在！史上首張「黑洞照片」影像曝光

關鍵字：新北,萬里,保育區,魚槍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽回鑾彰化「不准打架」　方仰寧霸氣嗆黑道「相堵ㄟ丟」

攔查不停！賓士女大街小巷狂飆15分鐘　警「美式撞法」網友狂讚

「我要加點米粉」短髮妹3度伸手偷鈔票　店家PO網「求自首」

養兩缸魚被偷撈！好脾氣男勸阻　無恥女狠嗆「別那麼小氣」：我才撈3隻

土城青少年聚集持械追逐傳槍響　爆竹巨響驚醒附近居民

完全沒煞車！台中轎車下坡撞路樹起火　駕駛成焦屍露頭骨

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液報案　「傷心絕望到不行」

驚！裸女凌晨逛超商　警查證件她崩潰：我身上甚麼都沒有

「罰不怕」他橫行各保育區　「2尺石斑」慘死萬里潛水客魚槍

影／狠拉腳痛年輕人！阿伯吼「這是博愛座」霸占2位　正義哥飆罵：你是在靠X

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液報案　「傷心絕望到不行」

驚！裸女凌晨逛超商　警查證件她崩潰：我身上甚麼都沒有

「罰不怕」他橫行各保育區　「2尺石斑」慘死萬里潛水客魚槍

影／狠拉腳痛年輕人！阿伯吼「這是博愛座」霸占2位　正義哥飆罵：你是在靠X

4酒店妹半裸坐男客腿上磨蹭　警方拍到了...敗在燈光太暗

夫酒後堅持開車　妻怒拔鑰匙還「主動告發」：警察他喝酒！

「活絡經脈」遭控性侵女職員丟官　前副典獄長一審無罪

國手赴美受訓涉浮報旅費　奧委會與壘球協會要角都遭約談

金髮外國女出沒內湖　隨機塞國旗討旅行贊助100元

轉彎未打方向燈　警攔下搜出3公斤「惡魔毒咖啡DIABLO」

快訊／史上第一張黑洞照！總統也來看了　Discovery驚「我看到…甜甜圈？」

《DOAXVV》Steam版正式開始營運 新活動開催

失智症人口雙北市多　挑選保單得看懂理賠疾病名稱

鼻頭有肉＝會聚財！好老公才有「5大完美面相」...妳男友上榜沒

野生「網紅界女神」現身台中谷關！　「泡湯照流出」網友全暴動

全體金控第1季賺865億元　富邦登獲利王、3家破百億大關　

周錫瑋：吳敦義不參選　成為了大公無私的King Maker、Team Maker

軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

日職／王柏融延長賽敲出致勝安打　火腿擊敗軟銀

借重學術成就　林石化少將回鍋代理國醫院長

社會熱門新聞

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑..

最強賓利被撞她下車打電話！維修..

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女..

七旬男土地買賣敗訴　裹白布上吊

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂..

孫7年不說話！他跪地攔轎淚求白..

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆..

隆成巨乳後男客不斷！她貼靈符求..

南投地檢署半價拍賣市價520萬..

軟爛男殺人先打分手砲！女友媽陪..

學校附近被潑「熱黏液體」　輔大..

渣男性侵少女　女親友剝光他辣椒..

人妻偷吃曝光　竟被反咬小王性侵

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7..

更多熱門

相關新聞

校園就博會開跑　青年熱情參與

新北市政府就業服務處10日在淡江大學辦理校園徵才博覽會，現場邀請94家廠商，提供3193個工作機會，經統計約有3091人次參與活動，其中1394人次投遞履歷，廠商擬錄用568人次，初媒合率約達40.8％。

新北閱讀節　借書集點抵消費

侯友宜汐止視察　打造樂齡公園

智英科技　捐贈新北愛心運輸車

特製珠蔥丼開賣　平溪美味帶著走

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

手機永遠靜音的4大星座！

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面