「罰不怕」他橫行各保育區　「2尺石斑」慘死萬里潛水客魚槍

▲ 潛水客違法在保育區使用魚槍獵魚，最高可罰15萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所8日上午，望哨人員在紅龍碼頭岸際，新北市萬里保育區內，發現一名潛水民眾違規採捕，當場查獲使用潛水器材，並持魚槍採捕石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾，依違反漁業法第44條函送新北市政府裁處，最高可裁罰15萬元。

8日上午10時45分海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所守望哨人員，於紅龍碼頭岸際萬里保育區內，發現有一名周姓潛水民眾違規採捕，隨即通報野柳安檢所前往取締，岸巡人員抵達現場後，當場查獲周男使用潛水器材，並持魚槍採捕石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾。

周男向岸巡人員坦承，確實使用魚槍捕魚上岸，事證確鑿。岸巡人員經查，周男已不是初犯，曾在其他海域違規採捕遭送辦。岸巡人員將周男依違反漁業法第44條函送新北市政府裁處，最高可裁罰15萬元罰鍰。

野柳安檢所副所長林育正表示，海巡人員每日針對萬里保育區範圍，均不定時巡查，如有發現違規採捕情形，將會第一時間取締，另海洋保育觀念已普及，野柳在地民眾響應，將成立巡邏隊加入保育行列，日前在保育區內，即另查獲民眾違規採捕石花菜，再次提醒民眾，切勿於保育區內從事相關違規採捕行為，否則得不償失。

▲ 潛水客違法在保育區使用魚槍獵捕大石斑、石鯛魚及鸚哥魚。

第二岸巡隊表示，為積極保育海洋生態與維護海洋資源，嚴禁於公告保育區內實施非法捕撈行為，對於從事違規行為者將積極查處並建議主管機關從重處分，以永續保護保育海洋生態環境。

另呼籲當地愛好海洋志工成立巡狩隊，配合海巡署「118」免費報案專線，共同遏止破壞海洋保育等相關違法、違規行為，使野柳地質公園所環繞之海洋保育區內生態生物，真正獲得休息、生養，海巡接獲通報將立即前往嚴正查察，同時歡迎具有報考資格且熱愛海洋之有志青年，一同加入海巡署為民服務行列，為海洋興國理念共赴熱血與活力。