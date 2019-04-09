▲ 侯友宜汐止視察公園預定地，地方盼打造樂齡公園。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜9日下午前往汐止濟德宮參拜贈匾，隨後前往寺廟後方佔地3500坪的「公八公園預定地」視察。公八公園預定地鄰近中正老街與圖書館，是汐止區人潮聚集地點，且周邊有約1萬名里民，地方都希望能有一個多元休憩場所，侯友宜在聽取簡報後，要求市府進行通盤規劃，以符合地方期待。

侯友宜抵達汐止後首先前往又稱「汐止媽祖廟」的汐止濟德宮參拜，並且致贈「慈悲德澤」匾額，感謝廟方長期以來對地方的關懷與付出。侯友宜表示，汐止濟德宮已經有180多年歷史，廟中高1.5公尺的粉面媽祖更是新北少見的軟身神尊，是汐止媽祖信仰中具有代表性的寺廟，且濟德宮經營老人共餐成果有目共睹，在公益慈善與社會教化事業的推動也不遺餘力，已連續多年獲得新北市績優宗教團體表揚。

▲ 侯友宜首先前往「汐止媽祖廟」的汐止濟德宮參拜，並且致贈「慈悲德澤」匾額。

濟德宮主任委員許仲辰表示，國曆4月27日為天上聖母聖誕，廟方自4月24日至27日特別規劃了一系列的祭典活動，包含24日民眾至廟方擲筊即有機會獲得限量媽祖平安餅、25日下午舉辦平安宴(需預先繳費報名)、26日準備了素麵供前來參拜的民眾享用，27日聖誕當天，上午時段開放民眾至廟前躦轎腳，下午將遶境汐止地區，歡迎大家前往參拜。

接著侯友宜前往位於寺廟後方的公八公園預定地聽取區公所簡報，汐止區公所表示，公八公園預定地除了4成是市府土地外，其餘都是公私共有以及私有地，加上地勢低窪不易建設，因此並未活化利用，地方都盼望能先針對公有土地，以及公私共有的土地先行規劃，打造樂齡公園。

▲ 地方盼能先針對公有土地，以及公私共有的土地先行規劃，打造樂齡公園。