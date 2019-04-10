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新北響應閱讀節店家齊加入　借書集點抵消費

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▲ 新北響應閱讀節店家齊加入 借書集點抵消費。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北響應閱讀節店家齊加入，借書集點抵消費。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「新北閱讀節」即將於4月20日登場，板橋30家在地店家熱情響應，借書100本，雞排85折！土魠魚羹麵半價！喝咖啡打9折！邀民眾一起來借書集點享折扣。閱讀好書不但可以省荷包，連家裡的喵星人、汪星人也可享受好康活動。

鼓勵閱讀，小吃店家不缺席！新北閱讀節20日展開，板橋江子翠分館特別號召書香好鄰居一起加入，目前已有包括早午餐店、寵物店、鐵板燒、麵食館、造型沙龍、麵包店、居酒屋、咖啡館、生活百貨、素食店、二手書房等30家店家一起參與鼓勵閱讀的行列，只要到圖書館借書集點，即可享有消費半價、折扣、好禮大方送……等各種不同的優惠，歡迎民眾一起來看好書享好康！也希望有更多店家可以加入！

▲ 新北響應閱讀節店家齊加入 借書集點抵消費。（圖／新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館推廣課課長呂明慧，「新北閱讀節」是新北市的閱讀盛會，今年特別推出許多重量級的閱讀活動，除了有最受愛書人喜愛的「閱換閱有趣」好書交換大會，還有「新北走讀book思議」，將帶大家尋訪書中實景，認識新北市的人文地景；「Tonight夜訪圖書館」讓小朋友將自己心愛的玩偶留宿在圖書館進行神秘閱讀冒險。

「雀斑梨渦」咖啡餐館老闆林莛綸說，家住在江子翠分館對面，從小和哥哥唸書、自修都是在圖書館，媽媽也在圖書館當志工，圖書館就像是他們的大書房，今天有這個機會可以回饋大家，也希望有更多店家可以加入這個活動！

另外，「2019波隆那入圍插畫家九人展暨臺灣波隆那30特展」；還有可愛的「小文青市集」、與獨立書店「書香市集」等一系列精采活動，將從4月20日起一直延續到5月12日止，共有上百場閱讀活動，將陸續開放報名，歡迎新北市民一起來享受豐富的閱讀盛宴。

▲ 新北響應閱讀節店家齊加入 借書集點抵消費。（圖／新北市立圖書館提供）

「閱換閱有趣」好書交換大會5月4日將於新北市25分館同步展開，即日起開始收書，邀請民眾一起來參與書籍交流的盛宴。民眾可以將想要和大家分享的好書事先送到總館、三峽分館、板橋溪北分館、新店分館、五股分館、鶯歌分館、中和分館、雙溪分館、蘆洲集賢分館、新莊中港分館、蘆洲長安分館、新店三民圖書閱覽室、三芝分館、林口分館、八里分館、淡水分館、板橋四維分館、汐止長安分館、汐止茄苳分館、三重分館、汐止北峰閱覽室、土城分館、泰山分館、泰山貴子分館、以及永和分館，換取「好書交換點數卡」，好書交換日當天再憑集點卡交換書籍。

相關活動資訊、詳細收書時間、地點、與活動報名方式請至請至新北市立圖書館查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2953-7868。

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關鍵字：新北,閱讀節,市集

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