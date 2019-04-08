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侯友宜頭號粉絲智英科技林宴臨　捐贈新北愛心運輸車

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▲ 侯友宜頭號粉絲智英科技林宴臨 捐贈新北愛心運輸車。（圖／新北市社會局提供）

▲ 侯友宜頭號粉絲智英科技林宴臨，捐贈新北愛心運輸車。智英科技董事長林宴臨夫婦（中）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於蘆洲區的智英科技公司2年多來，捐贈新北市政府4輛復康巴士，8日上午董事長林宴臨再度捐贈一輛3.5噸的愛心運輸車，做為新北市身心障礙者體育運動總會，推動手搖自行車運動的交通運輸兼後勤支援，新北市長侯友宜在代表受贈時表示，智英科技是一家中小企業，公司雖然不大，但員工非常有向心力，尤其董事長林宴臨很有愛心，自己省吃儉用，卻留下錢來幫助弱勢，這正是台灣最寶貴的資產，也是企業的楷模。

林宴臨在侯友宜擔任新北市副市長時就捐贈過復康巴士，為鼓勵侯友宜參選市長，曾允諾如果侯友宜當選，每年就捐2輛復康巴士，果不其然，在侯友宜就任市長後，林宴臨旋即於2019年1月4日再度捐贈了1輛。

▲ 侯友宜頭號粉絲智英科技林宴臨 捐贈新北愛心運輸車。（圖／新北市社會局提供）

▲ 智英科技董事長林宴臨夫婦（左4、5）和侯友宜（右）查看運輸車的內裝和操作。

林宴臨在一次捐贈會時，聽到社會局長張錦麗表示，新北市有16萬6000餘位身心障礙者，其中有超過4萬7000位屬於肢體障礙，約占28%，為了鼓勵身障朋友多多運動，市府已募集了91台電動手搖自行車，正與體育運動總會推廣手搖自行車運動，若能有輛運輸車，則可以載送手搖自行車到更多地點，讓更多身障朋友體驗，促成此輛愛心運輸車的打造和捐贈。

新北市身心障礙者體育運動總會名譽會長張思敏和副會長朱豐璋等人參加捐贈儀式，張思敏表示，他長期關注身障者的運動，他認為要讓身障者自主管理，必須結合社會福利與體育，目前91台電動手搖自行車放在板樹體育園區身障者夢公園，委由該會營運管理，未來不僅可載著他們參加環台比賽，也可以鼓勵他們輕旅行，讓身障朋友迎向陽光。

智英科技公司董事長林宴臨表示，侯友宜是他的偶像，公司裡許多員工都是他的粉絲，他謙稱只是盡個人一點心力支持新北市，也對身障朋友表示關懷。林宴臨並親自試乘了電動手搖自行車，也和侯友宜等人聽取愛心運輸車的操作載運，專人打造的運輸車有上下2層，一次可載14輛，也能做為後勤補給支援，讓身障朋友可以趴趴走。

▲ 侯友宜頭號粉絲智英科技林宴臨 捐贈新北愛心運輸車。（圖／新北市社會局提供）

▲ 智英科技董事長林宴臨試騎電動手搖自行車。

▲ 侯友宜頭號粉絲智英科技林宴臨 捐贈新北愛心運輸車。（圖／新北市社會局提供）

▲ 智英科技董事長林宴臨（前排左2）捐贈愛心運輸車，侯友宜（右3）和朱豐璋（左1）等人代表受贈。

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關鍵字：新北,蘆洲,運輸車,復康巴士

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