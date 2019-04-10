強化救護裝備精進技術　讓到院前救護處置與國際接軌

▲來自一位台南二中學生，當時OHCA被台南市消防局救護人員陳冠傑救活，回到校園親筆寫下的感謝信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局自縣市合併以來，為避免救護能量城鄉差距，消防局長李明峯就特別重視救護人員平日之規劃訓練，消防局除每年自辦初、中級救護技術員24小時複訓外，高級救護技術員複訓更是委外由成大醫院辦理多年深獲基層好評。

另在救護裝備器材方面，每年除了善心人士的捐贈救護車輛外，為使救護現場救護人員更能面對危急案件積極處置，消防局更是在每個消防分隊增添自動心肺復甦機，期許在面對OHCA病患，救護人員可以順利在現場插管給藥，提升病患預後及存活率。

「感謝陳冠傑先生的幫忙、讓我有重獲新生的機會，再多的言語也無法表達我萬分之一的感激之心，11月8日當天要不是您的協助，我現在大概連頭七都過完了…，因為這次重生，讓我更加珍惜我所有的一切，也讓我更加體會到生命的可貴…」。這是來自一位台南二中學生當時OHCA被救活，回到校園親筆寫下的感謝信。

台南市消防局指出，在大數據的時代，台南市從OHCA救回存活率自2017年的22.4％上升至2018年的23.92％，這數字代表著有392條生命在到院前，經第一線救護人員的急救中救回。這幾年從落實訓練到裝備增設甚至到內部計畫修訂，更能顯示消防局在對到院前緊急救護這塊領域的重視。救護人員現場面對的不只是對患者的處置，其他如親屬的責備、環境的侷限、心理壓力的承受…等，其調適也是消防局該著手解決的。

消防局長李明峯說，一位堅強的EMT素質大多不是與身具來的，而是需要靠後天養成的，從現有的資源、舊有的環境，搭配主政者精細的巧思，迸出來不是激烈的火花，而是一次又一次歷史的見證。「做得更好、過得更好」，台南會更好，這不僅是期待，而是指日可待。