花蓮首創公費培育國軍第二專長　保障生涯規劃無縫接軌職場

▲空軍教準部指揮官李廷盛中將(左二)拜會徐榛蔚縣長.（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

空軍教準部指揮官李廷盛中將、花東防衛指揮部新任指揮官陳忠文少將、花蓮後備指揮部指揮官周健民上校2日拜會花蓮縣長徐榛蔚，針對國軍人員第二專長班、閒置空間活化、國軍招募等進行意見交流。徐縣長對於國軍將士多所嘉勉，將全力支持國軍弟兄，期盼軍民一家，共創花蓮鄉親福祉。

▲花東防衛指揮部新任指揮官陳忠文少將（左二）拜會徐榛蔚。



徐榛蔚表示，國軍肩負保家衛國責任，亦要支援地方災防工作，花蓮地理位置特殊，每年颱風、地震不斷，國軍總是站在第一線防災、救災，尤其今年0206地震期間，國軍不分晝夜全力投入震災救援行列，加速復原重建花蓮，令人敬佩。

為鼓勵國軍將士在營進修，花蓮縣政府105年首創公費培育國軍人員第二專長班，提供國軍官兵培訓第二專長，徐榛蔚表示，此措施不僅保障國軍退役生涯規劃，亦可無縫接軌投入職場工作，讓軍人在退役後，能夠有一技之長，開展事業第二春。她也提到，國軍如有其他開課需求，縣府一定全力協助。

▲花蓮後備指揮部指揮官周健民上校（左三）拜會徐榛蔚。

另為鼓勵青年踴躍從軍，徐榛蔚允諾協助國軍人才招募活動，她責成民政處協調13鄉鎮戶政系統積極宣傳，並建議國軍透過網路及多媒體等管道行銷，吸引年輕優秀人才。

三位指揮官感謝徐榛蔚敬軍、愛軍、大力支持國軍，並關心花蓮從軍的子弟。後備指揮部指揮官周健民並力邀縣長參加108年後備軍人晉任暨幹部表揚活動，為國軍弟兄加油打氣。