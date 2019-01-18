病患救護車內發狂！奪鞋打臉痛毆她　消防員：對救護產生陰影

▲病患救護車內發狂，消防員被奪鞋打臉痛毆。（示意圖／本報資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗市一名劉姓婦人2018年4月29日深夜，因為自覺身體不適請消防隊協助送醫，但她卻在抵達醫院時突然發狂暴走，並攻擊旁邊一名黃姓女消防員，造成黃女臉頰、手肘部位受傷，導致黃女對救護產生陰影。苗栗地院日前審理案情，依妨害公務、傷害等罪，判處劉女3個月徒刑、可易科罰金。

根據判決書顯示，劉女深夜11時許因為身體不舒服打119呼叫救護車，希望能有救護人員協助她送醫治療，黃女接獲勤務中心通報與另外1人一起前往，但劉女上車後快要抵達醫院時，卻突然暴走動手毆打黃女的臉及身體，造成黃女左臉頰掛彩、手肘及手背挫傷等，最後讓黃女一起進了醫院治療。

劉女後來被提告妨礙公務罪，她供稱自己當時身體不舒服，確實有拍了黃女肩膀一下，否認有任何的妨害公務、傷害行為；對此，黃女拿出了救護車內的錄影畫面舉證，畫面中她替劉女做完血壓、脈搏等生命狀況監測後，劉女就突然暴走朝她攻擊，連鞋子也被劉女扯下，拿來揮打她的臉。

苗栗地方法院最後依妨害公務、傷害等罪，判處劉女3個月徒刑、得易科罰金，1千元折算1日。黃女嘆說，自己經常聽見消防或警察被攻擊的類似消息，這還是她進入消防職業10年來第一次碰上，讓她後來對類似的出勤救護產生陰影，多會跟對方保持距離以策安全。