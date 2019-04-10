白沙媽遶境隊伍見亮點！　馬尾女背後註解引轟動：跪求正面

▲ 白沙屯女信徒背後有亮點。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨1點20分起駕，數萬名信徒湧入，突破以往紀錄。遶境隊伍中有位女信徒意外成為網友焦點，她背包後的板子除了提醒大家行徑時的注意事項，還有一行亮點讓大家「跪求正面」，拍攝者還透露本人很可愛，期待她與有緣人巧遇。

一位男網友昨日在臉書「爆廢公社公開版」上貼出一張照片，只見媽祖遶境的隊伍中有位綁著馬尾的女信徒，行囊後面還掛了一塊黃色板子，上頭除了提醒信眾不要摸轎、不浪費食物、不亂丟垃圾，還說要徒步挑戰不坐車；不過最後一行「徵男友」的註解則成了最大亮點，貼文一出讓許多單身網友們都跪求本人正面照。

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▲白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨，逾5萬名信徒簇擁跟隨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

網友們表示，「徵男友字太小需要放大再放大」、「卡在上班日，不然也好想參加」、「少了QR code可惜」、「優質單身男在這裡，快點抓走」、「求正面啊」、「我有遇到她」。另外也有人發現現場有不少「徵女友」的男信徒，紛紛把照片貼出，鼓吹他們在一起，下回就可以一起參加遶境了。

▲隊伍中也有徵女友的信徒 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

白沙屯媽祖徒步往返雲林北港朝天宮進香，全程約400公里，至今已有200年歷史，2008年被列為苗栗縣民俗文化資產，2010年更被指定為國家無形文化資產重要民俗，是台灣年度宗教盛事。每到農曆12月15日，都會透過擲筊來決定來年進香的日期與天數，其中最大特色是「無固定路線」，全程都依白沙屯媽祖的旨意指引鑾轎方向。

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