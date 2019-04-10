白沙媽回顧／病孫7年不說話...阿公「跪地流淚」攔轎求賜福惹哭萬人

地方中心／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，每年天數、路線全憑媽祖旨意，途中行經各地也常顯神蹟，吸引不少信眾跪地鑽轎、為家人祈福。2年前，一名白髮蒼蒼的阿公帶著已經9歲卻還不會說話的孫子攔轎，希望媽祖能顯靈，而媽祖鑾轎彷彿聽見祈求，也湊近加持，影片曝光後逼哭萬人。

▲一名阿公帶著病孫攔轎，畫面惹哭不少網友。（圖／網友陳博弈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2017年3月5日跟著媽祖進香的信眾陳博弈在臉書上傳一段影片，一名白髮蒼蒼的阿公推著坐在輪椅上9歲的孫子攔轎，只見他虔誠地跪地等待，孫子則神情恍惚，不斷揮舞雙手、抖動，更激烈地點頭，而媽祖鑾轎則像是聽見阿公的祈求一般，方向一轉，朝這對祖孫靠近，替該名小孫子加持，直到他情緒漸緩，媽祖才轉頭離去。

事後阿公流著淚透露，兒子7年前將年僅2歲的孫子丟給他照顧，孰料，孫子9歲大了卻遲遲不會說話，不知道得了什麼病，無計可施的阿公只好帶著孫子前來，祈求媽祖聞聲救苦，保佑孫子能健康平安。

這段影片讓不少網友都鼻酸，「請媽祖慈悲保佑！小孩早日康復，感恩」、「看了都哭了」、「洋蔥滿滿」、「阿公加油，弟弟加油」、「哭到一個不行，真的是辛苦阿公了，看了非常不捨」，當時也有不少人想取得這對祖孫的聯絡資料，伸出援手。

【更多新聞】

媽祖鑾轎藏玄機！他曝金色轎頂上「2顆神秘小燈」神奇用處

這才是愛！妻拄拐杖他緊牽「逛迪士尼」 背影照閃瞎3.5萬網友

狂翻洗衣店內包包！他爽拿10萬瞄監視器 失主苦等1個月...