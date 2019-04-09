白沙屯媽祖衝進龍井分駐所！當地人「樂翻天」喜喊：要升官啦

▲白沙屯媽祖2017年也曾在台中市龍井分駐所停駕。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯媽祖婆網站，下同）

地方中心／綜合報導

一年一度的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖遶境，8日凌晨1時20分準時起駕，鑾轎三進三出後衝出拱天宮廟門，展開為期10天9夜的活動。據了解，白沙屯遶境活動每年都吸引大批信眾參拜，途中媽祖現神蹟也時有所聞。白沙屯媽祖9日清晨進入台中市區後，衝進台中市警局烏日分局龍井分駐所，讓當地人相當興奮，認為媽祖親臨庇佑，「要升官了」！

白沙屯媽祖遶境習俗流傳近200年，是台灣的年度宗教盛事，2008年更被列為苗栗縣民俗文化資產，2010年被指定為國家無形文化資產重要民俗。由於進香途中常顯神蹟，8日起駕時吸引了5萬信眾湧入，突破往年紀錄。

據了解，白沙屯媽祖遶境路線全憑媽祖旨意，無固定路線，又因轎頂被粉紅色覆蓋，以急行軍方式南下，被信眾稱為「粉紅超跑」。白沙屯媽祖8日下午抵達台中，9日清晨5時左右從清水區起駕，約莫1個半小時後進入龍井區，繞完沙田路及觀光路後，直接進入台中市警局烏日分局龍井分駐所。

媽祖此番大駕光臨，讓不少當地人及員警喜悅之情溢於言表，因為相傳白沙屯媽祖到過的派出所，都會官運亨通，「升官之路」就在眼前。細數過往，白沙屯媽祖曾多次到訪沿線派出所，2016年曾在大肚分駐所停駕，2017年也曾到訪龍井分駐所，此次再度親臨，讓許多人都樂翻了。

▲白沙屯媽祖2017年也曾在台中市龍井分駐所停駕。（圖／翻攝自Facebook／新北白沙屯媽祖聯誼會）

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