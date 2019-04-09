網瘋傳「吃鳳梨妹妹會變香」！女同事揪團實驗　她7日後狂流「透明膠水」

▲私密處示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

網路日前有一則流言指出「吃鳳梨下體會變香」，有網友就心動實驗，和女同事們採購了大批鳳梨每天食用；沒想到最後私密處不但沒有變香，她還發現下體分泌出大量的透明分泌物，讓她好困擾，直呼以後再也不要相信這些偏方了。

有名女網友在臉書「爆怨公社」中發文抱怨，她表示近日公司Line群組間流傳著一部影片，內容是一位空姐在傳授女人私密處保養的方法。空姐不但表示女生常吃蘑菇私密處會變臭，還說「吃鳳梨」可以讓下體散發香味，分泌物甚至還會有甜甜的味道。

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原po表示自己平時保養得宜，也有妥善清潔，所以私密處沒有異味。但幾個女同事都躍躍欲試，抱持著實驗精神想要嘗試，於是一群女生便買了大量的鳳梨來吃。

不過一週過後原po表示，這7天以來她每天都有食用鳳梨，但是私密處的味道並沒有改變，反而流出更多分泌物，質地還像是透明膠水那樣，害得她在大熱天還要墊上護墊，非常不舒服，以後也不會再相信網路的傳言。

▲鳳梨。（圖／免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友表示「吃那麼多舌頭不會破嗎」、「還是要適量啦」、「佩服妳的實驗精神，只能說還是要看人，吃得清淡，其實味道就不會太重了吧！」、「會不會吃太少？吃一箱看看」、「我以前也是有一陣子愛吃鳳梨，也是出現像妳一樣的分泌物，去看中醫醫師說因為鳳梨太冷了，分泌物才會這麼多」、「網路說吃蚵仔會壯陽，結果我吃到腹瀉看醫生」、「潤滑液要滯銷了」。

據了解，鳳梨富含的維生素具有抗微生物的特性，且鳳梨為酸性，可以幫助陰道維持弱酸性。不過根據原po失敗的例子來看，每個人體質不同，還是適量攝取為佳，出現異狀時務必向專業醫生諮詢。

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