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只有我能停！鄰居柏油路「落釘+上水泥」鎖車霸位　她氣炸報警...結局無解

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▲▼ 鄰居為了佔位直接在路上釘釘子+鍊條 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 鄰居為了佔位直接在路上釘釘子+補水泥，原po透露前方白車也是對方的 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「為了佔位沒有極限！」一位女網友在臉書抱怨，鄰居為了霸佔路邊空位，竟然直接在柏油路上釘上釘子，還加上水泥、鐵鍊和密碼鎖，用自己的機車卡位，別人若想停也移不走。在確認應該不是私人土地後，原po也氣得報警，無奈警方表示目前僅能勸導處理，照片曝光後網友都看傻罵翻，「直接剪掉移走」、「既然那麼怕被偷，就再幫他加幾道鎖吧」。

有位女網友在臉書「爆廢公社」中曝光鄰居離譜行徑，她表示鄰居為了霸佔車位，竟然直接在路面上「落釘+上水泥」，並裝了一條鐵鍊和鎖頭鎖在機車的側柱上，讓她超無言，只好請警察來處理。不過警方查看之後表示「只能勸導」，對於是否能在路上釘釘子，他們也只說要回去申報看看。原po表示現在鄰居已改把鎖頭鎖在後輪上，但是鐵鍊還在，「我想他們下次再鎖起來，我真的會幫他們再加一個鎖。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 鄰居為了佔位直接在路上釘釘子+鍊條 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 網友長知識：原來側柱的洞是這樣用的 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po表示，車主其實是照片左邊的店家，但都會把車子停到對面；而右邊的店家則表示停車的位子並不是他們的私有地，應該是公家的道路，目前也只能等警方處理。

許多網友表示自己看過用盆栽、水桶佔位的，但就是沒看過直接裝釘子跟鐵鍊，直呼有夠誇張，「幫他鎖一顆瓦斯桶吧」、「直接剪掉移走」、「好心幫他再鎖一條鐵鍊，別跟他說鑰匙在我著」、「不重罰，什麼人都有」、「現在才瞭解側柱那個洞是怎樣用的」、「我家巷口的鄰居也是，還有一個更厲害，自製伸縮鐵柱讓別人停不了」。另也有眼尖網友表示，即使是停白線，鄰居超出線外也是會被罰，若為車道線更不能停。

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關鍵字：路霸,佔位,鐵鍊,爆廢公社,鄰居

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