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鄰居嬤每天「內褲布拉甲」曬他家門口　男一聽理由無奈：我不想眼瞎阿

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▲鄰居嬤每天「內褲布拉甲」曬他家門口　一聽理由無奈：我不想眼瞎阿。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲每天都準時報到。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

有些人家中沒陽台，或是光源不充足，所以會將衣物曬在家外面。一名網友就po文訴苦，相距5公尺左右的對街阿嬤，每天都將衣服曬在他家門口；更誇張的是，連貼身內衣褲也不避諱，讓他十分無奈。

苦主昨在「爆怨公社」發文提到，「我家對面的阿嬤，每天下午都在我家門口曬內褲跟布拉甲，整條街都是妳的曬衣場，可以不要再來了嗎？我不想瞎了眼啊！

請繼續往下閱讀...

男網友表示，由於他家是西曬，下午2點到4點會有溫暖陽光，所以阿嬤就以此為藉口，說是可以殺菌，然後便每天跟著太陽遷移，將衣服曬在他家前面。

▲▼業配,松下洗衣機,手洗衣服。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網友們看完一片傻眼，紛紛回應「如果是我，我會丟旁邊」、「這種私人的衣物，她們怎麼會覺得大剌剌曬在外頭很正常」、「噴灑大量殺蟲劑，燒金紙去霉氣」；不過有人則認為，「老人家的想法很單純：善用自然資源！利用直射的陽光曬衣服，除濕效率高、可殺菌，濕衣服吸收柏油路的熱輻射，為環境降溫，也是對社區友善。」

另外，一些網友也有類似經歷，不禁抱怨道「想到之前我家對面的印尼外勞，也是把她的內衣褲曬到我家門口」、「跟我隔壁的大媽一樣，又是曬衣服，又是機車佔我家門口，忍不住飆罵才收斂一點， 大媽臉皮超厚，又超愛佔人便宜」。

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關鍵字：布拉甲,內褲,曬衣服,鄰居,殺菌,爆怨公社

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