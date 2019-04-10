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快訊／大甲媽「西螺福興宮爆衝突」！場面失控狂推擠　警：神童團有誤會

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▲▼大甲媽祖西螺站發生推擠。（圖／翻攝「彰化踢爆網」）

▲大甲媽祖鑾轎行經西螺福興宮時發生推擠衝突。（圖／翻攝「彰化踢爆網」，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖7日起駕遶境，但8日晚間卻在彰化民生地下道路段爆發激烈衝突，造成多位信眾受傷，就連記者、警察也遭到波及圍毆；而今（9日）晚間媽祖鑾轎行經雲林西螺福興宮前時，又再度爆發衝突，雙方人馬在人群中互相推擠叫囂，場面一度失控。

雲林縣警察局西螺分局指出，經調查後發現是大甲鎮瀾宮神童團與福興宮廟方人員產生誤會，因此當場爆發推擠，所幸整起騷動並未釀成人員受傷；警方也鄭重呼籲，參香及隨香陣頭勿有違法、脫序行為，警方必嚴正執法，絕不寬貸。

07：18更新警方新聞稿

大甲媽祖鑾轎於9日晚間9時許駐駕福興宮，卻在廟埕發生推擠事故，所幸西螺分局警方及時排解，無人受傷亦未造成更進一步的衝突。

因應大甲媽祖鑾轎遶境，西螺警方共部署將近200名警力，行經道路均嚴密管制，並由分局長符基強親自督軍，確保安全與秩序。鑾駕於9日晚間7時許進入西螺鎮內開始遶境，各隨香參香的陣頭及民眾人數眾多，而鑾駕約於晚間9時30分許駐駕西螺福興宮，卻在將近10時的時候在廟埕發生推擠狀況。

西螺分局部屬警力及福興宮志工人員立即介入排除，經瞭解係大甲鎮瀾宮之神童團與秩序組因誤會而產生推擠，未造成人員受傷，警方為避免後續引發衝突更即時加派警力維護秩序。

神轎順利於當晚11時許起駕持續前行，欲前往西螺鎮吳厝里駐駕朝興宮，並繼續南下的行程。

▲▼大甲媽祖西螺站發生推擠。（圖／翻攝「彰化踢爆網」）

▲▼大甲媽祖西螺站發生推擠。（圖／翻攝「彰化踢爆網」）

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關鍵字：大甲,媽祖,鑾轎,鎮瀾宮,福興宮,遶境,大甲媽

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