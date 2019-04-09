單身女好苦！網購手錶開箱竟是「飛機杯」　原PO：送人又很尷尬

▲一名單身女網購手錶，沒想到卻收到男性情趣用品「飛機杯」。（圖／翻攝臉書「爆廢公社二館」）

地方中心／綜合報導

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」貼文，她指出上網訂購一支手錶，還與賣場透過簡訊確認，未料收到貨時內容物不但不是手錶，還是一個她用不到的東西，收到的商品是俗稱「飛機杯」的情趣用品，原PO無奈表示「送人又很尷尬」。

網友分享她荒唐的網購經驗，指出「人生第一次超扯，扯爆了，我原先買手錶，結果來的東西不是手錶就算了」，是情趣用品「飛機杯」，她接著說「我單身沒錯，這個東西好像女生無法用，送人又很尷尬，重點退回要付國際運費」。

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▲女網購手錶卻收到男性情趣用品「飛機杯」。（圖／翻攝臉書「爆廢公社二館」）

原PO還附上和賣家的對話截圖照，她與賣家傳手錶圖片確認是這款型號，沒想到收到貨時不但不是手錶，竟是整隻黑色版的「飛機杯」。原PO無言表示，這東西是給男生用的，自己無法用也沒男朋友，就算要退費還要付國際運費，完全不划算，只能算自認倒楣。

▲女網友還跟賣家傳手錶照片確認是這款型號，未料收到貨時不但不是手錶，還是她用不到的飛機杯。（圖／翻攝臉書「爆廢公社二館」）

網友看了也紛紛留言，「太誇張了」、「覺得害羞」、「這是男性筋脈保溫瓶」、「差太多了吧！」、「是時候表演真正的技術了！神技：磨豆腐！」、「我可以跟你買嗎哈哈哈哈，我老公可能需要」、「不好意思？我笑出來了」。

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