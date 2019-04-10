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老闆燒金紙！他好心「帶一支幫忙」　路上機車狂閃避：無辜被擺一道

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▲▼ 原po好心幫忙卻被以為要去幹架 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲ 原po好心幫忙卻被以為要去幹架 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

明明只是燒金紙，最後竟然被誤會要去打架......。一位網友在臉書抱怨，老闆日前請他幫忙從工作現場帶一支可以攪拌金桶的棍子，他還貼心貼了一層防燙膠帶帶回去；沒想到一路上他卻不斷接收駕駛和路人的異樣眼光，讓他直呼「真的被擺了一道」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示下班時接到老闆電話，對方表示家裡正在燒金紙，但是金桶底部推積，燃燒不完全，希望他幫忙撿一根可以攪拌金桶的棍子回來。原po表示老闆並沒有要求要哪種材質和長度的棍子，於是他就特地找了根白鐵管，為了怕燙手，還貼心地纏了膠帶方便給老闆握。

請繼續往下閱讀...

沒想到他在回家的路上接收了一路的異樣眼光，每台車都刻意疏遠他，讓他無辜大喊「我真的是要喇（攪拌）金桶，不是要去幹架的啦！」同時也慶幸沒有被警察攔下來盤問。

▲▼ 原po好心幫忙卻被以為要去幹架 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲有網友說自己拿這支去夜市給朋友，路上也都暢行無阻 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友看到他的經歷都笑翻表示，「還真的頗像的」、「應該黏個Kitty在上面的，至少不會誤認為要打架」、「出門在外為了燒金紙，帶一支白鐵管在身邊專門喇金桶，也是正常的」。其他網友則建議拿手邊有的東西就好，「把你壞掉的拖把，木棍轉起來就可以了」、「可以拿撐鐵門的啦」、「撿一支樹枝或是木棒，或是掃把柄也可以喇」。

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關鍵字：燒金紙,鐵棍,幹架,爆廢公社公開版

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