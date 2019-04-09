老公送生日紅包！她見6張藍鈔夾「謎樣符紙」：我陰氣重？　網開腦洞救援

▲ 老公給老婆的生日紅包裡夾著一張謎樣符紙 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

生日雖然沒有收到禮物，但是有實用的紅包也不賴。有位女網友在臉書表示，昨日生日她收到先生送的紅包，但是打開一看裡面居然夾了一張黃色符紙，讓她超無言，還自行腦補了理由。不過老公事後大聲喊冤，表示不知道為何會有這東西；網友們則是腦洞大開，想像這張符紙的各種功用，為老公扳回一城。

有位人妻8日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示昨天生日，老公不知道要送什麼禮物，索性就包了一包紅包給她。原po趁老公洗澡時興奮地打開，裡頭除了有6千元，竟還多了一張意義不明的黃色符紙，上面還有紅色的墨印，讓她傻眼猜測「現在是怎樣？覺得我陰氣很重嗎！」

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部分網友們看完趕緊圓場表示，「是平安符啦！要妳健康平安又有錢」、「叫你貼在他的頭上，今晚任由你處置」、「安太歲兼安太座」、「別想太多，應該是用舊的紅包袋沒抽出來啦」、「發財金的概念」。其它網友則是開玩笑說「可能覺得你是他的煞，拿來鎮壓你的」、「那張符喝了，妳會忘了這紅包，他就能收回去了」。

對此原po也表示，事後她問老公怎麼會有這張符，對方也是一頭霧水說不清楚，她也開玩笑地說，等一下必須要用這張符紙再換一張千元鈔票才甘心。

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