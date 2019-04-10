韓國瑜赴哈佛　戈迪溫讚「聰明口才好」：韓表達意願後才邀請

▲韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將「韓流」旋風帶往美國，並將於11日前往哈佛大學參訪交流。哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫(Steven M. Goldstein)就在9日表示，這次的參訪韓先表達意願，哈佛才邀請，並讓韓國瑜與哈佛社區的與會者進行閉門討論。

《聯合報》報導，戈迪溫9日出席華府智庫「國際暨戰略研究中心」與布魯金斯及威爾遜中心聯合舉辦的台灣關係法40周年研討會，他提到，今年1月哈佛台灣研究研討會在高雄舉辦，他們也因此有機會與韓國瑜見面，當時韓就表達了訪問哈佛大學的意願。

戈迪溫提到，哈佛大學過去也常有台灣官員拜訪，因此這次也很歡迎韓國瑜，之後將會舉辦閉門討論，他將擔任主持人，且與會者都是哈佛大學社區的人，沒有其他外人。戈迪溫也提到，過去馬英九、蔡英文等人都曾在哈佛演講，哈佛也有很多研究兩岸相關問題的學者，也許是韓感興趣的原因。

如今韓國瑜人氣高漲，戈迪溫也表示，這是國民黨應該要好好利用的機會。韓一開始可能兩岸以談經濟為主，但戈迪溫提醒，過去馬英九的經驗證明，在大陸(mainland)與台灣的政治背景，政治和經濟是難以分開的話題，相信之後韓就會發現兩岸關係的複雜性，不過他韓國瑜「聰明口才好」，值得期待。

韓國瑜昨日晚間9點多與夫人李佳芬抵達桃園機場，準備前往美國，預計在當地時間10日上午抵達波士頓，接著會出訪洛杉磯、聖荷西等地，並於哈佛大學及史丹佛大學發表演說。韓國瑜表示，本次訪美行程係應哈佛大學及史丹佛大學邀請，他將與當地學子分享擔任高雄市長的經驗及城市願景。

▼韓粉到機場支持。（圖／記者林敬旻攝）