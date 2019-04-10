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王丹嗆「韓國瑜要來根本唬爛」　邀請函曝光...秒遭打臉！

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▲▼韓國瑜李佳芬於出境大廳受訪。（圖／攝影中心攝）

▲高雄市長韓國瑜準備訪美演講。（圖／攝影中心攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜出訪美國、發表演說，民運人士王丹卻在臉書PO文，說他根本沒看到市長要來演講的公告，質疑這趟行程「根本是唬爛」，高雄市議員邱俊憲隨後也在臉書轉貼這篇文章，直言「讓人擔心又要出現尷尬的羅生門行程」，對此，《ETtoday新聞雲》記者取得韓國瑜的邀請函，直接打臉對方。

民運人士王丹，9日在臉書《王丹網站》粉絲頁PO出一篇貼文，他以哈佛大學費正清中國研究中心的合作研究員身份說「中心有演講活動，通常我們會得到通知，但我從來沒得到，我還上本中心網站查了一下，根本沒有任何韓國瑜要來演講的公告」，文章末段還寫下重話「自行放話，根本是唬爛」。高雄民進黨議員邱俊憲也轉貼這篇文章，還發文寫下「才在議會公開質詢提醒過市府首長，不要讓代表高雄市出訪的市長，又要在美國出現尷尬的羅生門行程」，提醒市長「務必謹慎」。

▼王丹PO文嗆韓國瑜「沒聽說要來」。（圖／翻攝王丹網站臉書）

▲▼自稱哈佛研究員的網友PO文嗆韓國瑜「沒聽說要來」。（圖／記者李唯甄翻攝）

對此，《ETtoday新聞雲》記者取得韓國瑜的邀請函，高市府也做出回應「韓市長受邀在華府的演說交流，完全尊重哈佛校方安排，至於其他個人沒有受邀參與活動，他應該去詢問自己的學校，而不是如同井底之蛙，只要自己沒看到的就以為世界不存在。」狠狠打臉。

▼議員邱俊憲也轉貼王丹文章。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

▲▼自稱哈佛研究員的網友PO文嗆韓國瑜「沒聽說要來」。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲▼自稱哈佛研究員的網友PO文嗆韓國瑜「沒聽說要來」。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲韓國瑜受邀到哈佛演講的邀請函曝光。（圖／記者李唯甄翻攝）
 

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關鍵字：高雄,韓國瑜,王丹,哈佛,訪美,議員,邱俊憲,演講

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