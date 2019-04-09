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「海溝妹」穿小可愛揮國旗送機！韓國瑜一到機場…被吶喊聲嚇一跳：哇

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▲▼高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜訪美，女粉絲揮國旗送機。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳奕靖、賴君欣、林敬旻、許力方／桃園連線報導

高雄市長韓國瑜出訪美國，將於哈佛大學及史丹佛大學發表演說。9日晚間他和李佳芬先在高鐵站吃拉麵再前往機場，9時30分兩人身穿「夫妻白衣」抵達桃園機場，並接受媒體聯訪，「韓市長！加油！」韓國瑜一聽到大票粉絲吶喊的加油聲浪，嚇了一大跳直呼「哇！這麼多人」，還有一名正妹粉絲穿著低胸小可愛，拿國旗現身，相當吸睛。韓國瑜受訪時則指出，當務之急是把美國之行全力以赴做成功。

韓國瑜出發前在高鐵站時遇到藝人澎恰恰，現場許多粉絲來送行。夫妻倆晚間8時許抵達桃園站吃拉麵，李佳芬說，韓國瑜本來在車上看講稿，因為有點累了，小睡片刻。桃園機場則已經有大批粉絲送機，還有人準備「藍白拖」送給市長，發起人說，因為韓國瑜從廈門回來時曾說，「老鼠偷拖鞋大的在後面」，代表他就是「大的」，送最接地氣的藍白拖希望訪美順利，帶去美國，在飯店也穿得舒服。

▲▼韓國瑜李佳芬於出境大廳受訪。（圖／攝影中心攝）

▲韓國瑜、李佳芬夫妻身穿白衣，禮遇通關於出境大廳受訪。（圖／攝影中心攝）

▲▼高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

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▲大批粉絲舉牌送機，韓國瑜一到機場就被嚇一跳「哇！這麼多人」。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜在機場受訪時說，自己將在機上看書調時差，當初訂定訪美行程就需要單純化，沒有要去華盛頓，「open mind」只要排進我們，我們都歡迎、都去，當務之急是把美國之行盡可能認真全力以赴。至於國民黨內問題，大老級人物都很成熟了，雖然他人不在台灣，「只要願意面對面溝通，問題都不存在」，要以獅子搏兔的心情，全心全意把美國之行做成功，讓高科技廠商接受高雄，訪美之行也定調同樣為招商。

韓國瑜出訪前表示，本次訪美行程係應哈佛大學及史丹佛大學邀請，他將與當地學子分享擔任高雄市長的經驗及城市願景。行程也安排參訪洛杉磯及矽谷等地知名企業，由於該區域為全球高科技產業重鎮，可作為高雄未來城市發展之學習與借鏡；而數場經濟座談會，將為高雄招商引資。同時，他也會與波士頓、南加等地僑界進行意見交流。

▲▼高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜先前已於2、3月，分別赴新加坡、馬來西亞、香港、澳門、深圳、廈門等地，簽訂多張農漁契約及合作備忘錄，展現豐碩成果；此次馬不停蹄再前往美國，除發表兩場重要演說外，也將參訪高科技產業並了解創業投資及新經濟發展趨勢，盼能打亮高雄知名度，讓國際認識高雄的未來發展，並帶動企業投資高雄熱潮。

此次訪美行程緊湊，韓國瑜11日將於哈佛大學校園發表演講，並與波士頓僑社會面；12日飛往洛杉磯；13日進行高科技產業參訪及招商座談、晚上出席南加僑界歡迎晚宴；14日飛往聖荷西；15日與史丹佛大學學生座談並發表演講；16日進行企業參訪並出席全球玉山科技協會矽谷論壇、及圓桌經濟論壇；17日則啟程返國、預計於18日返抵台灣。

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